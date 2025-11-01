El III foro de La tercera orilla

Resume e infórmame rápido

Junto con mis alumnos del taller de escritura y bajo la dirección de Betsimar Sepúlveda, realizaremos en Cali el III Foro Internacional de Educación los días 4, 5 y 6 de noviembre.

El Foro es organizado por el equipo de la fundación La tercera orilla, cuyo nombre obedece a que brinda un espacio de encuentro de antónimos binarios: la derecha y la izquierda, la academia y los saberes, las ciencias y las artes. Somos unos albañiles que tiramos puentes para que los cultores de estas disciplinas se encuentren, para airear los «guetos» en que se convierten los círculos gremiales cerrados, para mirar a los ojos al contrario y descubrir que no somos tan diferentes como pensábamos, para comprobar cómo se complementan los diversos saberes y disciplinas, para recordar que las ciencias fueron primero oficios y que la universidad fue un invento de brujos y artesanos.

Este año, los ejes del Foro son el río, los días y los oficios, esas labores que nos definen y justifican (aunque todos renegamos del trabajo, la verdad es que somos ante todo criaturas laboriosas, hasta el punto de que algunos sostienen que todas nuestras desgracias proceden de nuestra incapacidad para quedarnos quietos).

Dedicaremos espacios y talleres a oficios tan bellos y antiguos como la cocina, y a menesteres tan nobles y terribles como el rescate de cuerpos en los ríos de Colombia. En el diálogo «Cuando el duelo navega: del Magdalena al Caribe», Hismenia Carrasquilla, Patricia Nieto y María Matilde Rodríguez nos contarán las historias de madres de hijos desaparecidos que se dedican a rescatar los cuerpos de los muertos de los ríos, lavarlos y darles cristiana sepultura, con la esperanza de que otras mujeres en otros ríos rescaten y sepulten los cuerpos de los hijos que nunca regresaron a casa.

Ubeimar Ríos, «un poeta menor del hemisferio austral», protagonista de la película El poeta, nos hablará de un oficio heroico y común, el poeta que fracasa. Ubeimar conoce bien la frase de Borges: el fracaso es menos vulgar que la ruidosa victoria, y la frase de Cioran sobre Borges: la desgracia de la fama se abatió sobre él. Merecía algo mejor, la sombra. La consagración es el peor de los castigos.

Dos líneas más abajo, el rumano se explica: «Borges es un espécimen de humanidad en vías de desaparición; encarna la paradoja de un sedentario sin patria intelectual, de un aventurero inmóvil que se encuentra a gusto en varias civilizaciones y en varias literaturas, un monstruo magnífico y condenado».

El barcelonés Joan-Carles Mèlich Sangrà, filósofo de la educación, expondrá su «poética de la existencia»: no somos una identidad fija sino una red de vínculos y relaciones en constante cambio. La vida es un viaje sin retorno, un vértigo, una oscilación entre el amor y la violencia. Pero nadie nace malo. Ni bueno. Somos seres culturales en continua formación y habitamos un mundo incompleto.

Dirigida por el maestro Jaime Henao, La BigBand (Punto Baré, Cali) cerrará el Foro con un concierto de esa música antigua que siempre suena moderna, como compuesta en la primera mañana del próximo siglo, el jazz.

El mamo Amado Villafaña, León Valencia, Jorge Iván Ospina y yo conversaremos sobre «Ríos, las venas abiertas de un país por narrar». (Presiento que hablaremos también del «enigma del cacao», un señor poderoso que ahora le hace mandados al político).

La poeta Betsimar Sepúlveda sostendrá con la escritora palestina Ahlam Basharat la conversación «Del río al mar, la escritura como territorio de paz y libertad».

El criminólogo y sicólogo forense Belisario Valbuena dictará la Conferencia: «¿El colombiano es violento por naturaleza o por inspiración divina?»

Laura Mora (directora de Cien años de soledad, Los reyes del mundo y Matar a Jesús) dictará la conferencia ¿Cómo filmar un país en clave poética?

No pretendemos cambiar el mundo, no tenemos fórmulas mesiánicas ni negocio electoral. Solo queremos propiciar un escenario para mirar de cerca al otro y conversar. Como los milagros existen, podemos soñar que la suma de pequeñas acciones contribuya a que el eje del planeta no traquee tanto.