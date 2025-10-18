Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las COP son encuentros de miles de científicos, ambientalistas, empresarios y funcionarios del mundo para estudiar temas vitales (desertificación, deforestación, calentamiento, biodiversidad) y recordarles a los líderes del mundo y al mercado que vamos de fondillo al abismo. Pero la hecatombe ambiental le importa un pito al mercado porque esa cosa no piensa y, en consecuencia, tampoco les importa mucho a los líderes, meros apéndices de la cosa. El líder es un sirviente incondicional del Dios-mercado.

Tememos que la inteligencia artificial nos domine un día pero hace tiempo que somos esclavos del número.

Como apenas el 11 % de los viejos y el 24 % de los adultos del mundo aceptan que el calentamiento del planeta es un problema real, el ambientalista Pedro Luis Barco y yo escribimos La COP16 de Cali para niños y jóvenes y la ilustramos con imágenes del creador gráfico Ernesto Díaz.

No es solo un libro de ecología, es también de ternura y de la alegría de aprender con el fervor de los primeros años, «cuando el corazón late a la intemperie», como en un poema de Horacio Benavides; también nos cuenta cómo los rizomas de las raíces de los árboles de la selva se comunican en segundos y se preparan para recibir la lluvia o para afrontar un incendio; del río de toneladas de arena africana que los vientos arrojan todos los días sobre las costas americanas; de los vigorosos ríos de agua que la selva amazónica inventa y lanza al cielo para preñar las tierras del mundo; de las admirables obras de animales arquitectos, de animales artistas, de animales sociales; que todas las cosas están llenos de prodigios y conectados de manera tan íntima que es imposible cortar una flor sin perturbar a las estrellas.

Combinamos dos registros: la crónica literaria para los perfiles breves de los grandes naturalistas, y el ensayo de divulgación para explicar las teorías científicas.

No es un libro «infantil» porque después de analizar los videojuegos intelectuales de los niños de hoy y las complejas sagas que leen, concluimos que es tonto infantilizar los contenidos que les entregamos. Solo evitamos la pedantería de cierta «literatura científica» y apelamos a la inteligencia y a la sensibilidad de los niños. Hasta un adulto puede leer nuestra COP16 de Cali.

El viaje del libro es rápido como el vuelo del colibrí, y sintético, panorámico, como visto desde la altura del gavilán o desde hombros de gigantes. Lao Tse, Confucio, Aristóteles, Humboldt, Goethe, Darwin, Haeckel, Mutis y Manuel Ancízar son los guías de nuestros jóvenes lectores en esta travesía por la historia y la biosfera. Ellos son los maestros que nos enseñan cómo se cruzan la vida, los saberes, la ciencia y el cuidado del medio ambiente.

La COP16 de Cali explica, repito, la conexión de los ríos con las nubes, de los hongos con los árboles, de los cantos de las aves con el silencio de las piedras. Pero también advertimos que la lucha es difícil para Gaia, ese bello animal redondo, porque el ser humano –un animalito capaz de elevar himnos y calcular teoremas y lograr que el silicio piense– jura que él es el centro del universo e incluso del mercado, y que solo importa que el oro brille eternamente, así ya estén muertos los ojos que pudieran contemplarlo.

Por este narciso antropocéntrico olvidamos que no somos los dueños del planeta, apenas pasajeros, una nota de la sinfonía de la vida, insensibles al dolor del vecino y de nuestros hermanos animales, ciegos ante el espléndido fresco del bosque, sordos al susurro de los bosques, alteradores del equilibrio que sostiene la vida.

La COP16 de Cali no es un llamado a que protejamos la naturaleza, basta que no la destruyamos, que seamos tan delicados como el indígena y el campesino y volvamos a ser parte del tejido sagrado de la Tierra.

pedroluis.barco@gmail.com

jclondonos@gmail.com