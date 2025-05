La reforma sí, pero no así

“si la mitad del Senado votó «sí», entonces no era tan mala idea consultarle al pueblo algunos «enigmas»”: Julio César Londoño Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El hundimiento de la Consulta el miércoles no es una hecatombe para el Gobierno: si la mitad del Senado votó «sí», entonces no era tan mala idea consultarle al pueblo algunos «enigmas»: ¿La estabilidad laboral es buena o mala? ¿El sol se pone a las seis de la tarde o a las diez de la noche? Ahora la reforma laboral será debatida en el Senado, luego no es tan desastrosa como dijeron los gremios, Fedesarrollo, los bancos, los pastores y los miembros de la Comisión Séptima del Senado, integrada por lo más granado de la oposición, quienes repiten con aplicación que la reforma será la ruina de las empresas, la pérdida de 450.000 empleos y el fin de ese paraíso laboral del mundo que es Colombia.

«Ahora sí debatiremos la reforma de manera consensuada, sin el autoritarismo del Gobierno», salmodia la oposición con un patriotismo conmovedor.

En realidad la reforma lleva dos años de debates y fue aprobada incluso en la plenaria de la Cámara; lo arbitrario fue la manera como la Comisión Séptima del Senado la archivó sin discutirla en abril, una metida de pata tan descomunal que obligó al Senado a avalar el mismo miércoles la apelación de la reforma hundida, maniobra que a su vez coadyuvó al hundimiento de la consulta: si podemos discutir la reforma en el Senado, ¿para qué la consulta?

Números viejos. La informalidad es un viejo problema. La economía de los informales es inestable, no tributan ni cotizan ni se pensionan. Es por esto que los gobiernos la combatieron a muerte y la redujeron del tétrico 62 % del 2002 al tétrico 60 % del 2022. Dos puntos en 20 años. En diciembre del 2024 fue del tétrico 58 % (DANE). En suma, este inepto Gobierno igualó en dos años la «noble gesta» de 20 años de lucha neoliberal.

También es viejo y obsceno este balance: «La economía va bien pero el país va mal».

También es vieja el hambre, que muerde al 40 % de la población, y es antiquísimo el tétrico Gini (0,54) el número que mide la distribución de la riqueza de un país.

También era vieja la conseja que predicaba que aumentar unas décimas el salario mínimo recalentaba la economía, desestimulaba la creación de empleo y generaba inflación, pero este Gobierno aumentó el salario en cifras históricas (58 % si tomamos como referencia los $ 908.576 del «mínimo» de 2021) y sin embargo tiene el desempleo en un dígito y su manejo macroeconómico ha sido bien calificado de manera reiterada (con salvedades) por el BID y el FMI.

Políticamente, Colombia se divide en tres facciones: hay una caverna que es alérgica a la paz y a la «indiamenta» y considera que Juan Manuel Santos e incluso Iván Duque son comunistas. La integran el Centro Democrático, Cambio Radical, Mira, la mitad de los verdes, la mitad de los liberales y 2/3 de los conservadores. El color de la facción del «centro» tornasolea entre el blanco pureza y el verde esperanza, entre la caverna y la «centro-izquierda», donde están el Pacto Histórico, un tercio de los azules, la otra mitad de los verdes y la otra mitad de los liberales. Está sintonizada con el país real, es capaz de imaginar la ruta que saque el país de su eterno feudalismo, y tiene casi todo el músculo necesario para lidiar con esa manguala formidable del viejo establecimiento que está dispuesto, como en los tiempos de Laureano, a incendiar el país con tal de recuperar sus privilegios.

Digo que la centro-izquierda tiene «casi todo el músculo» pero en realidad no la tiene fácil, como se vio en las elecciones presidenciales y legislativas del 2022, en las regionales del 2023 y en el Senado el miércoles. Pero esto es sano porque la obliga a reinventarse de manera continua, la purga de autoritarismo y la inscribe en una órbita plural.