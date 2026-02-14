Los cálculos de Roy Barreras

“Lo mejor para Roy, y para el país, es dar un paso al costado y trabajar en la campaña de Cepeda”: Julio César Londoño Foto: Tomás Osorio Zuluaga

El Pacto Histórico (PH) se equivoca al satanizar a Roy Barreras y al Consejo Nacional Electoral (CNE). Acusan a Roy de ser político, algo tan grave como acusar a James de ser futbolista. Y protestan porque el CNE consideró interpartidista la consulta interpartidista de la izquierda realizada en octubre y, en consecuencia, vetó la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista de marzo 8.

Por ahora, tratemos de entender los cálculos de Roy. Hasta septiembre de 2025, Roy Barreras era el sucesor natural de Petro; el ungido. De lejos, el suyo era el mejor currículo de todos los alfiles del presidente. Venía de la embajada en Londres, era expresidente del Senado, expanadero, extaxista, curtido en mil batallas, víctima del conflicto, liberal de centro izquierda, médico, filósofo, poeta y buenísimo en tarima. Ágil. Elocuente. Además, fue un estratega clave en la campaña presidencial de Petro del 2022 y recuperó cientos de miles de votos que se estaban embolatando en los oscuros recovecos de la Registraduría. A su lado, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, María José Pizarro, Luis Gilberto Murillo, Carolina Corcho y Susana Muhamad lucían muy pequeños.

Por estas razones, Roy contaba con los votos propios de la izquierda, diez millones, y calculaba que podía conseguir dos millones de votos en el centro por su calidad de oficialista moderado. No participó en la consulta de octubre para desmarcarse de la izquierda y entrar en la consulta de marzo del «Frente Amplio» (así la llamaban), un pulso entre varios candidatos del centro, el ganador de la consulta de octubre y él. Por todo lo dicho, Roy confiaba en ganar la consulta «amplia».

El problema fue que en la consulta «estrecha», la de octubre, la izquierda obtuvo una votación muy alta, Iván Cepeda le ganó a Carolina Corcho y su nombre se disparó en las encuestas.

A Roy no le disgustó este cuadro. Siempre consideró que Cepeda era un candidato derrotable, y el vigor mostrado por la cauda electoral de izquierda no hizo sino fortalecer sus esperanzas.

Cuando el CNE le cerró a Cepeda su participación en la consulta del 8 de marzo, Roy protestó la decisión, por supuesto, pero siguió adelante. Cepeda ya se midió –alegó–, sacó millón y medio de votos, yo también quiero medirme. Si saco más votos, el 9 de marzo Cepeda adherirá a mi candidatura; si saco menos, yo adhiero a la suya, así lo acordamos siempre.

Pero este paraíso tiene una serpiente: los ganadores de las consultas están obligados a ir solos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y por lo tanto las adhesiones en esta fase entre los ganadores de las consultas están prohibidas.

Las declaraciones de Roy le cayeron a la izquierda como una patada en la entrepierna. Que un advenedizo (así lo miran muchos en el PH) con 0,5 % de intención de voto osara disputarle el liderazgo a Cepeda no se consideró una audacia sino una traición. Muchos lo ven como un infiltrado, el caballo de Troya de la derecha para dinamitar la unidad del PH y cerrarle el paso a la continuidad del Gobierno del Cambio.

Exageran. Roy es un liberal a secas y sabe que la derecha es cancerígena… pero está jugando con candela. El «Frente por la vida» (así se llama ahora la consulta entre Roy, Daniel Quintero y dos «extras») debe sacar más de tres millones de votos si quiere seguir con vida. Pero incluso en este escenario, el ganador de la consulta, Quintero o Roy, no tendrá el apoyo del grueso de la cauda electoral de la izquierda.

Lo mejor para Roy, y para el país, es dar un paso al costado y trabajar en la campaña de Cepeda. Roy sigue siendo clave para atraer los votos del «centro»… ¡y para cuidarlos de la Registraduría!