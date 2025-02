Los Trizas y el abominable Petro

“Creo que no hay una persona más aborrecida en Colombia que usted, señor presidente, ni siquiera Álvaro Uribe”: Julio César Londoño Foto: Presidencia

Creo que no hay una persona más aborrecida en Colombia que usted, señor presidente, ni siquiera Álvaro Uribe. Los Trizas tienen razón, usted se pasa, solo a usted se le ocurre oponerles a los políticos tradicionales una figura que encarna lo peor de la política tradicional (Benedetti es progresista en sus ideas y en sus vicios, pero esto es perica de otro costal) y poner al frente de la Cancillería, ese cargo propio de señoras maduras y estiradas, a una joven inteligente y sin apellidos.

Aquí entre nos, el fichaje de Benedetti resultó muy costoso. No creo que Benedetti tenga las llaves de La U, como aseguran algunos analistas.

A los mamertos más sentimentales nos molestó que usted maltratara a sus ministros en el horrendo consejo de ministros, eso no fue elegante, presidente, y a Los Trizas les encantó que usted les diera la cifra de ejecución que le dio Benedetti, ese escuálido 25 %.

En cuanto a la paz, usted resultó muy iluso. Si a Los Trizas no les gustó la paz de Santos, alias Santiago, el aristócrata comandante fariano, ¡cómo les va a gustar la paz suya, la del cabo Aureliano! (a propósito, no cometa poesía ni se la encargue a Morris, que escribe peor que usted). Todos sabemos que a Los Trizas no les gusta la paz, ni así ni asá. La guerra sí, aman la guerra pero les parece horrible la de ahora y le piden al presidente que aumente el presupuesto de la Defensa, mientras tumban la ley de financiamiento y aplauden que la Corte Constitucional desgrave las regalías de las multinacionales mineras y los patrimonios de las personas naturales hasta 3.389 millones de pesos. Nota: la Corte no legisla, es verdad, pero peluquea con un entusiasmo admirable las normas tributarias que perjudiquen a los pobres viejecitos.

Sus reformas tampoco son del gusto de los opositores. Aceptan que la crisis de la salud es estructural, pero solo aprobarán reformas superficiales. Aceptan que la informalidad es altísima, pero niegan que los contratos laborales sean mezquinos y breves. Se rasgan las vestiduras y gritan que cualquier mejora de las condiciones de trabajo afectará a la microempresa, cuando lo cierto es que trabajan para el gran capital.

Se equivoca usted y vuelve a molestar a Los Trizas cuando condena el genocidio de Gaza. Por suerte Trump «reubicará en alguna parte» a los palestinos sobrevivientes de este holocausto y desarrollará en esa franja un ambicioso proyecto inmobiliario, un Mar-a-Lago con vista al Mediterráneo. Divino.

Hay muchos números que molestan a Los Trizas:

De julio de 2022 a la fecha el desempleo bajó de 11,3 % a 8,2 %, y las muertes por desnutrición infantil bajaron a la mitad y la deforestación cayó en un 70 %. La Superintendencia de Salud encontró sobrecostos en procedimientos médicos hasta del 20.000 % (sí, leyó bien, veinte mil por ciento). Hay cero falsos positivos y ningún manifestante presenta lesiones oculares.

Dos millones y medio de personas salieron en 2024 del riesgo de seguridad alimentaria. Se han invertido $2.3 billones en placas huella para que los campesinos puedan sacar sus productos en carro. No va más el servicio militar obligatorio. Ahora los bachilleres podrán prestar un Servicio Social para la Paz.

Se aprobó la Reforma Pensional, que duplicó la cantidad de beneficiarios: pasaron de 1,7 millones a 3,1 millones.

La Jurisdicción Agraria hará más expeditos los procesos de restitución de tierras a los campesinos despojados de sus fincas. Han recibido 440.000 hectáreas en los últimos dos años, contra las 37.000 hectáreas que restituyeron Santos y Duque en doce años.

Pero hay algo que Los Trizas, los medios, las EPS, la oposición y el gran capital tienen que agradecerle: ya tienen un culpable multiusos, la causa de todos los males, Petro.