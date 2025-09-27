Logo El Espectador
Nuestra historia según Ricardo Sánchez

Julio César Londoño
Julio César Londoño
27 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Como nadie ignora, hasta hace poco estudiamos historia de Colombia en libros tan pirobos como el de Henao y Arrubla, almas pías que nos explicaban cómo los españoles trajeron la civilización y la palabra de Dios a los salvajes que habitaban estas tierras, versión que aún compran algunos. Al lado de esta tierna historiografía, muchos pasajes de libros españoles escritos 400 años antes, como Elegías de varones ilustres de indias de Juan de Castellanos o Crónicas de la conquista de México de Hernán Díaz, ¡parecen modernos y americanistas!

