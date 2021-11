El retorno de la “complementariedad positiva”: a propósito del archivo del examen preliminar referente a Colombia por parte de la CPI

Con el archivo del examen preliminar referente a Colombia, el nuevo fiscal jefe de la Corte Penal Internacional revive el concepto olvidado de “complementariedad positiva” y revela una reorientación estratégica.

El (nuevo) fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim A. A. Khan Q. C., anunció el 28 de octubre el archivo del examen preliminar que por 17 años se realizaba contra Colombia. Sin embargo, el anuncio viene acompañado de una contraprestación sin precedentes: el Gobierno colombiano ha celebrado un acuerdo de cooperación con el fiscal por medio del cual se compromete a mantener el apoyo a las autoridades judiciales nacionales ordinarias y a los demás mecanismos de justicia transicional, en particular a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como a continuar colaborando estrechamente con la Fiscalía de la CPI. De plano esto es bastante llamativo, porque el actual gobierno del presidente Iván Duque es considerado un opositor al Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc celebrado por el anterior presidente, Juan Manuel Santos, del cual deriva precisamente la JEP. Extraordinario resulta por tanto que ahora el Gobierno se haya comprometido a apoyarla —a cambio del cierre de las investigaciones preliminares— y, de hecho, de un modo bastante concreto, a saber, proporcionando recursos financieros suficientes y garantías de seguridad para el personal de la JEP y los comparecientes en los procesos que tienen lugar ante ella. Con ello, la JEP se siente, con razón, fortalecida y ella misma destaca en particular el “canal de comunicación directo y eficaz” del que dispone ahora, que le permitiría denunciar las infracciones al Acuerdo por parte del Gobierno directamente ante la Fiscalía de la CPI.