El imperio sin máscara

Klaus Ziegler
17 de enero de 2026 - 12:00 a. m.

“Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”. “Nadie nos va a enfrentar por el futuro de Groenlandia”. “Vivimos en un mundo que se rige por la fuerza, por la coerción, por el poder”. Lo dice Stephen Miller, y lo dice con la arrogancia serena del poderoso: ese Nosferatu calvo que, durante la pasada administración de Trump, estuvo a cargo de la maquinaria carcelaria en la frontera. El mismo que, según The Atlantic, fue pieza central en la separación de miles de niños de sus padres y que hoy, con la misma compostura, pretende dictarnos cátedra de derecho internacional.

No es perturbador que un hombre de su calaña lo...

