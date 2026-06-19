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La piedra que aprendió a pensar

Klaus Ziegler escribe hoy sobre la neurona más elemental de la era digital: el transistor MOS, que debemos a dos ingenieros que nunca tuvieron el reconocimiento que merecían.

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Klaus Ziegler
Klaus Ziegler
20 de junio de 2026 - 02:39 a. m.
El Espectador.
El Espectador.
Foto: Diego Peña Pinilla

Uno de los pasatiempos favoritos del gran físico Enrico Fermi consistía en estimar, con unos pocos datos y algo de sentido común, lo que parece inestimable: «¿Cuántos afinadores de piano podría haber en Chicago?». O, en una escala mayor: «¿Cuántos libros se han escrito desde que Gutenberg inventó la imprenta?». La pregunta, por supuesto, no busca un número exacto. El desafío consiste en algo más modesto y, acaso, más interesante: formular una conjetura razonable a partir de información limitada.

Pensemos en la segunda pregunta. Una...

Klaus Ziegler

Por Klaus Ziegler

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