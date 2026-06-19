La piedra que aprendió a pensar

El Espectador.
Foto: Diego Peña Pinilla
Uno de los pasatiempos favoritos del gran físico Enrico Fermi consistía en estimar, con unos pocos datos y algo de sentido común, lo que parece inestimable: «¿Cuántos afinadores de piano podría haber en Chicago?». O, en una escala mayor: «¿Cuántos libros se han escrito desde que Gutenberg inventó la imprenta?». La pregunta, por supuesto, no busca un número exacto. El desafío consiste en algo más modesto y, acaso, más interesante: formular una conjetura razonable a partir de información limitada.
Pensemos en la segunda pregunta. Una...
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