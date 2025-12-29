Premios La Pulla: esto fue lo más NEFASTO de 2025 ft. María Paulina Baena | La Pulla

Logo El Espectador
29 de diciembre de 2025 - 06:00 p. m.
Les traemos los resultados de las elecciones que sí importan: los Premios La Pulla a lo PEOR del año. ¡Ustedes votaron y aquí están los ganadores!

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

Si les gusta lo que hacemos, los invitamos a hacer un aporte en nuestra Vaki.

