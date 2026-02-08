Acuerdos que alivian

"Fue un descanso para todos, menos para la ultraderecha, que dos líderes que encarnan épocas de polarización optaran por la diplomacia básica": Lariza Pizano. Foto: Juan Diego Cano

Acuerdo, conciliación, reconocimiento, amabilidad, serenidad, decencia, diplomacia, cordialidad: palabras que generan emociones positivas. Se contraponen a la angustia que producen el odio, las rabietas, la gritería y la incivilidad. Las palabras amables reflejan una vocación adulta que le dan un respiro al ejercicio y a la legitimidad de la política, sobre todo en un país tan difícil como este.

Por eso, el resultado del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump fue un alivio. Se sintió como un bálsamo que el presidente colombiano no llegara tarde ni provocara innecesariamente; que Trump no subestimara al mandatario de un país...