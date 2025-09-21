“Quienes querían ver las FARC tras las rejas olvidan que la JEP responde a una lógica distinta a la de la justicia ordinaria”: Lariza Pizano. Foto: Óscar Pérez

La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el antiguo Secretariado de las FARC-EP marca un punto de inflexión. Los análisis del día a día parecen olvidar que siete excomandantes recibieron la máxima sanción propia que contempla el Acuerdo Final de Paz de 2016.

El Acuerdo fue explícito en plantear quienes reconocieran verdad y responsabilidad plena tendrían sanciones de cinco a ocho años, no prisión ordinaria. Ese fue el “sapo” que esta sociedad tenía que tragarse a cambio de apostarle al fin del conflicto armado. Y al pan, pan: quienes querían ver al Secretariado tras las rejas por siempre olvidan...