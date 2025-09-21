No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Al pan, pan

Lariza Pizano
Lariza Pizano
21 de septiembre de 2025 - 05:06 a. m.
La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el antiguo Secretariado de las FARC-EP marca un punto de inflexión. Los análisis del día a día parecen olvidar que siete excomandantes recibieron la máxima sanción propia que contempla el Acuerdo Final de Paz de 2016.

El Acuerdo fue explícito en plantear quienes reconocieran verdad y responsabilidad plena tendrían sanciones de cinco a ocho años, no prisión ordinaria. Ese fue el “sapo” que esta sociedad tenía que tragarse a cambio de apostarle al fin del conflicto armado. Y al pan, pan: quienes querían ver al Secretariado tras las rejas por siempre olvidan...

Lariza Pizano

Por Lariza Pizano

Politóloga de la Universidad de los Andes, académica y especialista en política colombiana.
Henry Salazar(38886)Hace 27 minutos
Buena radiografía de lo que sucedió y sucede. Difícil esperar que se entienda los sapos que hubo que tragarse para lograr el anhelado cometido de una paz —que aunque imperfecta— es mejor que una guerra aún más imperfecta.
