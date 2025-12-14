Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Indultos selectivos

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Lariza Pizano
Lariza Pizano
14 de diciembre de 2025 - 05:06 a. m.

La revelación de un intercambio de casas entre Armando Benedetti y Ricardo Leyva —un empresario de conciertos, hoy denunciado por violencia de género e intimidación— ha hecho que el hombre del espectáculo no deje de copar titulares en las dos últimas semanas. Cada uno peor que el otro. La escoria se destapó cuando se supo que Benedetti, ¡quien ahora será ministro ad hoc de Ambiente en temas de licencias ambientales!, vive en una mansión de Leyva tras hacer un “trueque” inmobiliario que ahora investiga la Fiscalía. La justicia deberá esclarecer si hay algo detrás de ese negocio, pero para el ministro, enquistado en el...

Lariza Pizano

Por Lariza Pizano

Politóloga de la Universidad de los Andes, académica y especialista en política colombiana.
Conoce más

Temas recomendados:

Política

Gobierno Petro

Corrupción en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.