La esposa del Ejecutivo

La Cancillería le entregó la nacionalidad colombiana a toda velocidad, pero no ha hecho nada especial por el país. La nombraron consejera para la Infancia y le encargaron empalmarla con el ICBF sin tener un trabajo reconocido en el tema. Luego eliminaron esa consejería y le dieron la de Reconciliación sin ser experta en paz. Y tras de acompañar a Verónica Alcocer a visitar al papa, se subió al avión presidencial para volver a Colombia con parte de su trasteo: un butaco, tres cuadros y una perrita.

Nada de eso es habitual, pero es presentado como normal cuando la española Eva Ferrer les argumenta a los periodistas que no es cuestión de suerte. No en vano es experta en comunicaciones. Hábilmente evade preguntas sobre sus trabajos concretos en temas de reconciliación y niñez y señala que para el Estado colombiano es más barato traerla en el avión presidencial que pagarle un tiquete para volver de Europa. “Me ahorré un boleto”, dice, mientras le asegura a una periodista de la W que hacen ruido quienes no creen que se subió al avión en Toulouse sino en Tenerife. “Que tú no me hayas visto, no significa que yo no haya estado en un lugar”, insiste, contradiciendo a varios comunicadores que juran haberla visto cuando se subió en la isla española.

Ni nombrarla, ni trastearla ni nacionalizarla es ilegal, pero sí genera el ruido que Ferrer les achaca a los periodistas. El mundo es global, como asegura, pero en Colombia existen cientos de violentólogos que se han formado a punta de estudiar la guerra. Muchos tienen méritos conocidos por el Pacto Histórico, pero ella se justifica: “traigo conocimiento de Europa”, dice.

Es normal que un presidente nombre a quienes quiera y se sabe que Ferrer es de confianza total al haber manejado las comunicaciones de Verónica Alcocer en campaña. Pero los límites entre lo feo y lo antiético siempre son difusos, y se ve mal que la íntima amiga de la esposa del presidente acumule tanto poder. ¿Qué hay detrás?

También es feo que la esposa del Ejecutivo pueda tener la influencia burocrática del tamaño que describe La Silla Vacía, y es muy deslucido que quiera empotrar a su séquito de asesores de imagen en el Estado. Además de Ferrer viajó a la visita al papa Francisco Mauricio Vélez, fotógrafo de la primera dama. A Vélez, un gran fotógrafo, se le presenta como director audiovisual de Presidencia y cada vez suena más como el candidato para dirigir RTVC. ¿Tiene él la formación para dirigir los medios públicos? ¿O la tiene Sergio Barbosa, el creador de ‘Estilo RCN’, y quien también hizo parte del equipo de imagen de Alcocer y podría ser otro de sus nominados para el mismo cargo?

Petro, como gobernante de Bogotá y de la Nación, ha incluido académicos con trayectorias indiscutibles en sus equipos y ha mantenido la retórica de la meritocracia. Eso le ha dado un prestigio que no debería arriesgarse por episodios que chocan en la opinión y se deben a su círculo más cercano. La gente cobra, como bien lo hizo la representante Jennifer Pedraza en el caso Ferrer, las dudas en las promesas meritocráticas.

Todo torero torea con su cuadrilla, pero se suponía que al cambio no le gustaban los toros.