Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Noticias que no son

Lariza Pizano
Lariza Pizano
02 de noviembre de 2025 - 05:07 a. m.

Cada vez más, el simplismo propio de la radicalización política es el que define el cubrimiento noticioso. Los lugares comunes, las frases de cajón y los debates inflados reemplazan el periodismo que cuestiona. Los grandes medios siempre han tenido orientaciones políticas, pero cuando aún tenían vida algunos independientes, los hallazgos periodísticos moldearon la opinión pública y cambiaron el tablero: el Proceso 8.000 marcó el rumbo electoral del 96; la parapolítica cambió el mapa regional y el carrusel de la contratación generó un escepticismo bogotano que aún no se disipa. Hoy ocurre al revés: buena parte de la prensa se...

Lariza Pizano

Por Lariza Pizano

Politóloga de la Universidad de los Andes, académica y especialista en política colombiana.
Conoce más

Temas recomendados:

Medios de comunicación

Noticias

Redes sociales

Política

Estados Unidos

Donald Trump

Asamblea Constituyente

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.