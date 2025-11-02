Noticias que no son

Cada vez más, el simplismo propio de la radicalización política es el que define el cubrimiento noticioso. Los lugares comunes, las frases de cajón y los debates inflados reemplazan el periodismo que cuestiona. Los grandes medios siempre han tenido orientaciones políticas, pero cuando aún tenían vida algunos independientes, los hallazgos periodísticos moldearon la opinión pública y cambiaron el tablero: el Proceso 8.000 marcó el rumbo electoral del 96; la parapolítica cambió el mapa regional y el carrusel de la contratación generó un escepticismo bogotano que aún no se disipa. Hoy ocurre al revés: buena parte de la prensa se...