Una voz para el centro

No es que en todos los ámbitos de la política el país esté dividido en dos: los que marchan y los que no; los petristas y los antipetristas; los que defienden a los senadores y los que van por el Gobierno. Lo que hay son dos sectores muy visibles y radicalizados que hablan duro, que usan bodegas digitales y dominan la conversación pública, pero que, según las encuestas, no representan a la mayoría.

Las cifras lo confirman. En 2023, la medición de Cultura Política del DANE mostró que un 15 % de la población se ubicaba en la izquierda, un 20 % en la derecha y un 54 % en el centro. Según la encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos...