Caso Shein: de la sexualización de muñecas infantiles a la cultura de la violación

La polémica que se desató en las últimas semanas por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas en las plataformas de Shein, revelan algo mayor: la idea de que es “normal” sexualizar a las infancias, la cosificación de los cuerpos femeninos y dinámicas vinculadas a la cultura de la violación. En este video le contamos.