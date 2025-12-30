Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Opinión
Columnistas
30 de diciembre de 2025 - 06:00 p. m.

Lo bueno y lo malo del 2025 para las mujeres y personas LGBTIQ+

¿Sabe cuáles fueron las noticias de género más importantes en los últimos 12 meses? Aprovechando que está por cerrar el año, les hacemos el siguiente balance resumiendo los momentos más significativos que afectaron o promovieron los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ este 2025.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Las Igualadas

Las Igualadas

Conoce más

Temas Relacionados

Las Igualadas

Balance del año

Feminismo

LGBTIQ+

2025

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.