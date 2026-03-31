31 de marzo de 2026 - 05:28 p. m.
¿Lucrarse con la misoginia? El negocio que revela el documental “Dentro de la machósfera”
Detrás de los discursos sobre “éxito masculino” y “crecimiento personal”, hay algo más: una industria digital que monetiza la misoginia y la desinformación. Louis Theroux entra a la machósfera para entender quiénes la construyen y a quiénes impacta. En este video analizamos el documental.
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