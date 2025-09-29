Logo El Espectador
29 de septiembre de 2025 - 10:24 p. m.

Marcha del 28S en Bogotá: desmintiendo frases y discursos sobre el aborto

En distintos países se han dado pasos importantes en materia de despenalización del aborto, pero todavía persisten frases y discursos que desinforman al respecto. Durante el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, recogimos las voces de quienes marcharon y les presentamos declaraciones de figuras públicas que se muestran abiertamente contra del aborto, esto respondieron.

Las Igualadas

Las Igualadas

