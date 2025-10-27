Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Opinión
Columnistas
27 de octubre de 2025 - 05:13 p. m.

Misoginia digital y manosfera: así operan los grupos antifeministas en línea

Se ha documentado el crecimiento de comunidades en internet que promueven el odio hacia las mujeres y hacia el feminismo. Estos espacios, conocidos como parte de la manosfera, difunden distintas expresiones de misoginia y han ganado popularidad entre algunos hombres jóvenes. En este video le explicamos.

Las Igualadas

Las Igualadas

Conoce más

Temas Relacionados

Manosfera

Grupos antifeministas

Violencia digital

Mujeres

Feminismo

Misoginia

Incels

Las Igualadas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.