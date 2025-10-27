27 de octubre de 2025 - 05:13 p. m.
Misoginia digital y manosfera: así operan los grupos antifeministas en línea
Se ha documentado el crecimiento de comunidades en internet que promueven el odio hacia las mujeres y hacia el feminismo. Estos espacios, conocidos como parte de la manosfera, difunden distintas expresiones de misoginia y han ganado popularidad entre algunos hombres jóvenes. En este video le explicamos.
