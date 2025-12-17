17 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
“Heterofatalismo”: el cansancio de las mujeres frente a las relaciones heterosexuales
El heterofatalismo es un término reciente que circula en redes sociales y medios para describir el cansancio que expresan muchas mujeres frente a las relaciones heterosexuales. Más que una moda o tendencia, refleja un desencanto con la desigualdad, la violencia y los roles de género tradicionales. El concepto abre la discusión sobre cómo se transforman hoy el amor, el deseo y las expectativas en pareja.
