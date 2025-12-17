Logo El Espectador
17 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.

“Heterofatalismo”: el cansancio de las mujeres frente a las relaciones heterosexuales

El heterofatalismo es un término reciente que circula en redes sociales y medios para describir el cansancio que expresan muchas mujeres frente a las relaciones heterosexuales. Más que una moda o tendencia, refleja un desencanto con la desigualdad, la violencia y los roles de género tradicionales. El concepto abre la discusión sobre cómo se transforman hoy el amor, el deseo y las expectativas en pareja.

Las Igualadas

Atenas (06773)Hace 54 minutos
Bueno, a estas chillonas les queda de rescoldo q' entren al mundo de las furufufas, aunq' dejan de lado en su quejido un asunto: q' al ponerse de culiprontas o coquetonas con el 1° q' aparezca las frustraciones les sobrevienen. Atenas.
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 1 hora
Están como la tía Lola, se lo meten chilla, se lo sacan llora...
