Supergirl puso a una mujer a salvar al mundo: ¿por qué no le gustó al público?

Una de las superheroínas más reconocidas de DC, nacida en los cómics de los años 50, llegó a las salas de cine este 2026. Se trata de Supergirl, la película que cuenta la historia de Kara Zor-El, prima de Superman. Sin embargo, pese a estar ligada a uno de los personajes más populares del universo DC y presentar una historia en la que las mujeres también pueden salvar el mundo, tuvo grandes pérdidas en taquilla. ¿Al público no le gustan las superheroínas o su fracaso se explica por otras razones? Lo analizamos.