El dudoso ‘honoris causa’ que recibió Xavier Vendrell en el Congreso

Honoris causa significa, literalmente, “por causa de honor”. Así es que los doctorados de este tipo suelen ser reconocimientos reservados a personalidades de recorrido intachable en la ciencia, la academia, el arte. Las instituciones que los otorgan preparan actos solemnes con birretes laureados, libros y anillos. Es una exaltación de la sabiduría. Lo ocurrido el pasado 21 de febrero en el Salón Amarillo del Congreso, sin embargo, convirtió ese concepto en una parodia.

Ese día, Xavier Vendrell, empresario catalán y gran amigo del presidente Gustavo Petro, recibió un doctorado honoris causa en una ceremonia que contó con la insólita ovación de altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a un ministro de Estado (el MinTIC encargado, Belfor García), asesores de Presidencia, y hasta Nicolás Alcccer Petro, hijo del primer mandatario.

Vendrell aparece en varios de los peores escándalos que rodean al Gobierno, mientras se sigue moviendo en los primeros círculos del poder por la vía de su cercanía con la familia Petro. Lo más reciente que se conoce de él es que le recibió 500 millones de pesos al contrabandista alias Papá Pitufo como una donación a la candidatura de Petro, que supuestamente luego fue devuelta. La periodista Jineth Prieto, de La Silla Vacía, le sigue la pista hace rato y es quien ha revelado que este personaje, además, fue la cabeza de la megaoperación de testigos electorales que la campaña Petro desplegó con pagos que nunca fueron reportados a la autoridad electoral, y que ha usado su acceso privilegiado a las altas esferas para apalancar proyectos en los que tiene intereses. Ese cubrimiento también nos permitió saber que Vendrell está investigado por corrupción en España y que Petro lo nacionalizó colombiano con una orden presidencial que libró a su amigo de tener que contar con un pasado judicial ejemplar.

“El pasado 21 de febrero, en el Salón Amarillo del Congreso, Xavier Vendrell, empresario catalán y gran amigo del presidente Gustavo Petro, recibió un doctorado ‘honoris causa’ en una ceremonia que contó con la insólita ovación de altos funcionarios del Gobierno”. Foto: El Espectador

Pero el problema no es solo que Vendrell sea un personaje tan lleno de sombras: también la institución que lo reconoció no resiste el menor escrutinio. Se trata de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano de México, que en su página web se describe como una entidad especializada en Naturopatía. Su rector, David Hidalgo, aparece en internet como médico, sicólogo, abogado y naturópata, con un posgrado “en Plantas Medicinales” y cargos tan difusos como rimbombantes. Entre ellos, presidente del Centro Universitario de Alternativas Médicas. Para completar, el diploma de Vendrell fue firmado por el “Salón de la Fama Latinoamérica”, cuyo presidente es Édgar Valenzuela, quien en su biografía en Instagram se define como productor de televisión y espectáculos.

Un colega investigador de México al que consulté me hizo el favor de buscar en las bases de datos de la Secretaría de Educación Pública (equivalente al Ministerio de Educación) de ese país, y la mencionada universidad no se encuentra en esos registros.

Los vasos comunicantes de esta historia llegan hasta la casa de un parapolítico. La entrega de los doctorados honoris causa fue gestionada por una organización llamada Cámara Nacional de la Mujer, liderada por Alba Marín, una política cartagenera cercana al grupo del condenado exsenador Vicente Blel. No parece coincidencia que el año pasado la misma universidad entregara el reconocimiento doctoral a la congresista Juliana Aray, hija adoptiva de Blel, y a un alcalde local cartagenero que es ficha suya (Alexis Valerio). Aray, que aún no cumple 40 años y está por primera vez en el Congreso, fue distinguida por su “trabajo y trayectoria de vida”.

Escribí al correo de la institución mexicana que sale en su página y no obtuve respuesta. Alba Marín me contestó por WhatsApp que la idea de los doctorados es resaltar la labor de hombres y mujeres que hacen la diferencia en los países y que Vendrell fue postulado “por una organización internacional”. También aseguró que la universidad en cuestión “cuenta con todos los registros oficiales en México”.

En la Secretaría del Congreso, una entidad que debería representar la dignidad que le pueda quedar a la política, me informaron que el congresista que prestó el Salón Amarillo para esta ceremonia de varios doctorados es Julián Gallo, del partido Comunes. Gallo, a su vez, me dijo que lo había hecho como un favor para Alba Marín, a quien conoce de lejos, pero que no tenía ni idea del homenaje a Xavier Vendrell, quien después del evento celebró en compañía de algunos de los funcionarios que lo aplaudieron, según me contó un político que estuvo presente en la rumba.