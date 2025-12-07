El ojo en el Congreso

Como es usual siempre que arranca en firme la previa de año electoral en Colombia, los opinadores nacionales y la gran prensa en Bogotá están con sus luces puestas en las presidenciales. Especialmente, en el teatro de las presidenciales. En cada grito, cada silencio, las puñaladas en aquel partido, las jugaditas tramposas de este candidato, el baile ridículo de turno, las bodegas pagadas y regaladas, y demás movidas. Cada encuesta, cada posibilidad, cada chisme, le pone gasolina a todo ese ambiente. Hasta el minúsculo cascabeleo del aspirante que con menos cero posibilidades anuncia su “adhesión” a otro es registrado y comentado...