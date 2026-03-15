El poder torpe del Planeta

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Mal usado, el poder puede ser arbitrario, aplastante, injusto, inflexible, intimidante, exitoso en sus maquinaciones. Pero, a veces y al tiempo, también puede ser torpe. Y por partida doble.

Andrés Villena Oliver es un talentoso profesional español, licenciado en economía y en ciencias de la comunicación, doctor en sociología de la Universidad de Málaga, que ha ejercido como periodista en varios medios y actualmente es profesor de economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.

Tiene una banda de rock en la que canta y, como si le faltaran facetas desde las cuales asumirse y expresarse, hace alrededor de una década se ha dedicado a investigar cómo operan las redes de poder en España. No el poder individual electoral, que va y viene, sino el real que permanece: el de las sagas familiares, las instituciones políticas, los bancos y los grandes medios de comunicación. Mejor dicho, el poder de las manos que mueven los hilos, la gente que no siempre se ve y siempre cae parada.

En octubre de 2024, le presentó a Ariel, un sello del Grupo Planeta, un borrador de unas 600 páginas con la historia en la que se repiten y conectan apellidos, altos funcionarios, puertas giratorias entre lo público y lo privado, lobbies, partidos políticos y empresas. Todo con nombre propio y ubicación exacta en el bien pintado dibujo de un sistema de intereses que define y se mantiene desde 1939, año en el que terminó la Guerra civil española y comenzó la dictadura de Francisco Franco. Título del libro: Las élites que dominan España.

Me cuenta Villena para esta columna que, entonces, la editorial le ofreció un contrato, le entregó un anticipo y le permitió trabajar con dos personas de la corporación “muy amables, que le hicieron mejoras al texto y jamás expresaron ninguna inquietud frente a su contenido”.

Para fines del año pasado, había fecha de lanzamiento programada (8 de enero de 2026), preparativos para la presentación y hasta una portada que alcanzó a estar en el calendario de publicaciones y catálogo de Planeta. Había incluso un documento legal de la propia editorial que, de acuerdo con el relato del autor, señalaba que el libro no representaba riesgo de lesión al honor para nadie. Cuando, de repente, de esa corporación le pidieron a Villena un “inventario de las familias y empresas mencionadas”. Y, luego, le comunicaron la decisión unilateral de no publicar la investigación.

El escritor se refiere al episodio como una “supresión” de su obra. Para desgracia de esos supresores, y fortuna para la palabra libre, en el camino apareció Libros del K. O., la editorial independiente española que se ha enfocado en investigaciones y crónica periodística, y que finalmente lanzó el libro Las élites que dominan España, una historia alternativa desde 1939 el pasado 23 de febrero. Villena me recuerda que el 23 de febrero es especial en España porque ese mismo día, del año 1981, pudo ser frenado un intento de golpe militar en contra de la democracia.

Foto: Archivo Particular

Agrega que su antigua editorial nunca le dio una explicación clara sobre los motivos de la cancelación a última hora y con todo listo. Pero que, justamente, eso le ratificó la importancia que tiene contar estas historias. El libro de Villena aparece por estos días entre los cinco más leídos de su país. Y el relato de lo ocurrido con el Grupo Planeta ha sido registrado por medios como El País .

Así es que, mal usado, el poder actúa con cálculo y la suficiente fuerza para intentar borrar lo que le incomoda. Pero asimismo lo hace con una torpeza notable. Porque cada vez que busca callar un grito, no sólo revela aquello que teme, sino que confirma exactamente lo que ese grito quería explicar. Existen las historias espejo con los mismos lamentables actores: lo sé por experiencia propia.