La perversión “buena”

Si hay alguien que ha podido ver de cerca la tragedia de Venezuela, después de los propios venezolanos, somos los colombianos. Perdón la obviedad. Yo creo que, como ocurre con todo gran acontecimiento que nos atraviesa colectivamente, cada uno en el país tiene su memoria personal de cómo ha observado y se ha sentido afectado individualmente con esa ruina ajena y un poco propia. Por el hilo de algún pariente o conocido que reside allá. Un vecino migrante. Los acentos en la calle, que en nuestro Caribe se entremezclan y confunden hasta que a cualquiera se le sale un “coñoemadre”. Por la inolvidable mirada de absoluto abandono del...