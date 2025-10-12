Quintero, De la Espriella y las (malas) compañías

Aparentemente contrarios, Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella se parecen en la apuesta por el efectismo de sus respectivas iniciativas electorales, a través del cual ambos ponen a sonar sus nombres y están estableciendo la agenda de la precampaña. Pero, sobre todo, son idénticos en que, más allá de propuestas ciudadanas, la gran promesa de sus proyectos es eliminar, resetear, destripar, a quien piense distinto a ellos. Son los aspirantes y promotores del odio: el odio a Petro y a los petristas (a quienes su odiador De la Espriella trata de “guerrilleros”), y el odio a Uribe y a sus uribistas (o “paraquitos”, como les dice...