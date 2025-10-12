Logo El Espectador
Quintero, De la Espriella y las (malas) compañías

Laura Ardila Arrieta
12 de octubre de 2025 - 05:06 a. m.

Aparentemente contrarios, Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella se parecen en la apuesta por el efectismo de sus respectivas iniciativas electorales, a través del cual ambos ponen a sonar sus nombres y están estableciendo la agenda de la precampaña. Pero, sobre todo, son idénticos en que, más allá de propuestas ciudadanas, la gran promesa de sus proyectos es eliminar, resetear, destripar, a quien piense distinto a ellos. Son los aspirantes y promotores del odio: el odio a Petro y a los petristas (a quienes su odiador De la Espriella trata de “guerrilleros”), y el odio a Uribe y a sus uribistas (o “paraquitos”, como les dice...

Periodista Caribe con un gusto especial por la crónica y los reportajes sobre el poder. Autora del libro ‘La Costa Nostra’, historia no autorizada del clan Char. Ha ganado cinco premios nacionales de periodismo, incluyendo el Simón Bolívar en la categoría Periodista del año en dos ocasiones.
Jairo Olaya(29269)Hace 23 minutos
Dos errores : comparar un politiquero imputado con un outsider. Abelardo no va a perseguir zurdos ni petristas. Únicamente a los que han ayudado a destruir al país. Ñapa:el politiquero recibe dineros y apoyos económicos NO SANTOS.
Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)Hace 59 minutos
Excelente análisis Laura. Esta visión crítica hubiera servido mucho a tanto idiota útil durante el falso estallido social del petro. Yo siempre he mirado a la persona y nunca al candidato.
