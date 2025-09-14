Si los “temas judiciales” les permiten

Y como en la pelea por la Presidencia el Congreso es espada fundamental, esta semana se conoció que Álvaro Uribe buscará regresar al Senado. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, detalló que fue el exmandatario mismo quien hizo la propuesta para ser el número 25 en la lista cerrada de su partido. “Si los temas judiciales se lo permiten”, aclaró Vallejo. Los “temas judiciales” de Uribe, como bien se sabe, son su condena en primera instancia por fraude procesal y soborno de testigos.

Hubo un tiempo en que los partidos políticos de Colombia hacían, o al menos simulaban hacer, algún esfuerzo por no incluir cuestionados...