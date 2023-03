Tienes un email y no es una oferta de vuelos, no es de recursos humanos pidiéndote el RUT actualizado, no es el resumen semanal de noticias que nunca miras, y no es sobre ese evento académico al que no irás. Es una carta digital que te tomas el tiempo en abrir, como si fueran a salir flores secas de un sobre imaginario; es un refugio entre miles de links, tuits y tiktoks, pues te brinda un contenido curado, reflexivo, sin depender del algoritmo. Es casi una pieza literaria, un subgénero que surgió entre el cruce de ensayo personal, epístolas y blogs. Es un newsletter, ese tipo de publicación por entregas que cada día va tomando más fuerza entre escritores y lectores.

Este tipo de boletines literarios llega a quienes se anotan a una lista de correos gracias a la afinidad que sienten por un tema o escritor/a particular. Como en el género epistolar, muchos de estos se escriben en primera persona y su tono es íntimo, cercano. Además del texto, contienen recursos de diseño, tipografía y multimedia; una selección de contenido (yo le llamaría prescripción de divertimentos) y se envían de forma periódica. También se les conoce como newsletters de autor/a por la importancia que tiene esa voz propia que no busca intelectualizar, sino reavivar el placer por escribir y leer. Transmiten un estado anímico.

Cuando se habla de lectura, más que generar una guerra entre libros, revistas, autopublicaciones o contenido digital, se debería propiciar un escenario en el que las distintas opciones nos acerquen a las historias, a las miradas ajenas. Siento que los boletines literarios deberían entrar en esta conversación, pues son también una invitación a detenerse, a leer despacio lo que alguien se tomó el tiempo de escribir y documentar, casi siempre, por amor al arte. Son varios los autores que pese a tener libros publicados, están volviendo a esta herramienta para coleccionar y bocetar sus ideas de forma descomplicada en un espacio seguro, hacia una comunidad exclusiva que a la vez puede responderles como en épocas pasadas ocurría con la correspondencia entre artistas. Al igual que un libro, estos boletines procuran conversaciones.

Cierro entonces sugiriendo algunos boletines de corte literario para abrir el mail con ganas de leer: Las flechas de Carmen Pacheco (carmenpacheco.es), el club de los amantes de las cabañas (elclubdelacabana.substack.com), las recomendaciones del periodista Axel Marazzi (observando.substack.com), el boletín de diseño y curiosidades de Iago Berro (loremlorem.substack.com) , las entregas sobre nomadismo digital de Óscar Iván (quietudymovimiento.substack.com), las selecciones literarias de María Popova en inglés (themarginalian.org) y mi propio Perder el hilo en el que cruzo libros, cine y arte textil (julianadelaurel.substack.com).