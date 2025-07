Adiós a Ozzy

“Ozzy Osbourne y su esposa, Sharon, prohibieron poner su música en cualquier cosa relacionada con políticas trumpistas”: Laura Galindo Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ozzy Osbourne fue un completo antisistema, lo que para mí es buena señal, ya que hablar de “sistema” casi siempre lleva implícitas palabras como desigualdad, brecha, abuso de poder y tradicionalismo resabiado. Ozzy le hizo pistola –de forma figurada y literal– a cada uno de los políticos que quisieron acercársele.

En el 2009, el para entonces primer ministro británico, Tony Blair quiso reunirse con varias personalidades pop, entre ellas el polémico ‘Príncipe de las tinieblas’. Eran los tiempos de la guerra en Irak: el gobierno británico justificaba la intervención militar de Estados Unidos, apoyaba con tropas e insistía en las supuestas armas de destrucción masiva. Ozzy declinó la invitación de forma cortante, diciendo que el primer ministro debería ocupar ese tiempo en evitar que siguieran muriendo soldados rasos en un guerra de poderosos, en lugar desperdiciarlo reuniéndose con celebridades.

En otra ocasión, cuando ya existía el show The Osbournes y George W. Bush era presidente, la familia fue invitada a la famosa cena anual de la Casa Blanca. Bush, intentando hacer un chiste sobre Ozzy, mencionó que habían pillado a su vicepresidente, Dick Cheney, orinando alrededor del óvalo. El comentario intentaba ser una burla a esa vez que Ozzy quedó vetado en Texas por orinar en el Cenotafio del Álamo de San Antonio. Claro, Ozzy estaba borracho y es evidente para cualquiera que no fue ningún santo. El asunto es que el chiste salió mal, al príncipe no le gusto y respondió diciendo que, cuando eligieron a Bush como presidente nadie imaginó que traería la tercera guerra mundial, que no llevaba cinco minutos sentado en la oficina oval y ya había ocurrido en 9/11.

Y en el 2018, cuando Donald Trump hacía su primera campaña electoral, usó la canción ‘Crazy Train’ en una de sus apariciones públicas. La respuesta de Osbourne no se hizo esperar y, junto a su esposa Sharon, le prohibieron poner su música en cualquier cosa relacionada con políticas republicanas trumpistas. Un par de años más tarde, en plena pandemia del Covid-19, mientras Trump seguía sin declarar estado de emergencia y sugería que los gringos tomaran Lysol para defenderse del virus, Ozzy lanzó una de sus críticas más agudas: “si yo quisiera ser presidente, investigaría aunque fuera un poco sobre política, no como el tipo que está ahí sentado, que no tiene ni la menor idea”.

Adiós a Ozzy Osbourne.

@LauraGalindoM