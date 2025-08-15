No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Cerati y Aterciopelados

Laura Galindo
15 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.
“A Cerati no le debemos solo el rock en español argentino sino también el colombiano”: Laura Galindo
Foto: WireImage - Victor Chavez

Esta semana, Gustavo Cerati habría cumplido 66 años. Y, para celebrarlo, Aterciopelados estrenó el video de “Eterno”, una canción inspirada en él –otra–, que aparece en el disco Genes Rebeldes. Digo “otra” porque la primera fue “Platónico” y la escribió Andrea Echeverry para La pipa de la paz en 1996.

Y es que la influencia de Cerati en Aterciopelados, especialmente en Echeverry, va más allá del gusto y el fanatismo. En varias entrevistas, la banda ha confesado que además de ser una de sus grandes influencias, fue una suerte de mentor que los llevó de gira como teloneros de su banda y, más tarde, los invitó a...

Por Laura Galindo

Periodista musical y cultural. Pianista de la Universidad Javeriana, magíster en piano de la Universidad Eafit, magíster en periodismo de la Universidad de Los Andes y MFA en Creative Writing de la New York University -NYU-. Editora cultural y presentadora en RTVC Noticias, de Señal Colombia.
