El 25N de Maruja Hinestrosa

En 1930, Maruja Hinestrosa compuso El cafetero, pasillo que inauguró el Congreso de la Federación Nacional de Cafeteros de Pasto. Tenía 14 años, todavía estaba en el colegio y, lo pongo como subrayado, era mujer. El congreso fue motivo de orgullo para los nariñenses ya que no solo fueron los anfitriones, sino que, además, recibieron la visita del, para entonces, presidente Mariano Ospina Pérez.

Abro un paréntesis: la música y en específico la composición estuvieron vetadas para las mujeres durante el siglo XIX y buena parte del XX. Aunque su educación como señoritas incluía lecciones de piano y solfeo, la intención de esos...