Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El 25N de Maruja Hinestrosa

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Galindo
Laura Galindo
28 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.

En 1930, Maruja Hinestrosa compuso El cafetero, pasillo que inauguró el Congreso de la Federación Nacional de Cafeteros de Pasto. Tenía 14 años, todavía estaba en el colegio y, lo pongo como subrayado, era mujer. El congreso fue motivo de orgullo para los nariñenses ya que no solo fueron los anfitriones, sino que, además, recibieron la visita del, para entonces, presidente Mariano Ospina Pérez.

Abro un paréntesis: la música y en específico la composición estuvieron vetadas para las mujeres durante el siglo XIX y buena parte del XX. Aunque su educación como señoritas incluía lecciones de piano y solfeo, la intención de esos...

Laura Galindo

Por Laura Galindo

Periodista musical y cultural. Pianista de la Universidad Javeriana, magíster en piano de la Universidad Eafit, magíster en periodismo de la Universidad de Los Andes y MFA en Creative Writing de la New York University -NYU-. Editora cultural y presentadora en RTVC Noticias, de Señal Colombia.
Conoce más

Temas recomendados:

Maruja Hinestrosa

Cultura

Música

Historia de Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.