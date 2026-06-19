El mito de Faetón y Abelardo de la Espriella

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuenta la mitología griega que el dios Helios, como todos los dioses, iba por la eternidad engendrando hijos con quien le daba la gana. De uno de esos caprichos, nació Faetón, quien, por ser hijo de la ninfa Clímene, no fue dios, sino hombre. Como nadie creía en sus orígenes divinos, Faetón le exigió a Helios que le permitiera recorrer el cielo manejando el carro de fuego solar.

El pedido era una completa insensatez, tan ilógico que resultaba difícil encontrar razones para contradecirlo porque a nadie, nunca, se le había ocurrido. Helios le explicó lo absurda e irracional que era su petición: el carro tenía caballos indomables que ni los mismos dioses podían controlar. Faetón insistió, se montó en él y, como era obvio, cayó desbocado. Los caballos tiraron hacia la tierra y el fuego solar la quemó por completo. Secó sus ríos, convirtió sus bosques en desiertos y destruyó poblaciones enteras.

La candidatura de Abelardo de la Espriella me recuerda el mito de Faetón. Sacar a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos, la única que puede proteger minorías y víctimas cuando el Estado falla, es querer manejar el carro de fuego de los dioses. Así como legalizar el porte de armas, aún cuando es responsable de 45.000 muertos al año en Estados Unidos; o fumigar con glifosato, a sabiendas de que contamina los ríos, erosiona los suelos y enferma los campesinos; o gobernar por decreto, anulando la separación de poderes y acercándose peligrosamente a las dictaduras; o reducir el Estado en un 40 %, convirtiendo políticas sociales como la cultura, la educación y el deporte en simples carteras. Todas igual de insensatas.

Pero la lista no se acaba ahí: construir megacárceles como hizo Bukele, sin tener claro de dónde saldrá la plata para mantener los presos ni cómo garantizará el cumplimiento de la Constitución del 91; meter a Dios en los colegios, después de que el gran logro de Ilustración –hace tres siglos– fue sacarlo; acabar la JEP, respuesta exitosa a la reconstrucción del país que casi destruyen 70 años de guerra; controvertir la diversidad sexual y fomentar desde el Estado la discriminación y la violencia; decir que Netanyahu está “haciendo lo necesario para proteger a su pueblo” y asegurar que hará lo mismo en Colombia. Y meter “fracking a lo que da”, sin pensar en los gases de efecto invernadero, la contaminación del agua o el aumento de temblores y terremotos.

Tan ilógico que resulta difícil encontrar razones para contradecirlo porque a nadie, nunca, se le ha ocurrido. Que no se suba al carro de fuego solar, ya sabemos que no puede manejarlo.

@LauraGalindoM