La crueldad de Israel

“¿Por qué Israel decidió atacar e interceptar los barcos de la flotilla Sumud el 1 de octubre?”: Laura Galindo Foto: EFE - Sebastiao Moreira

A cualquier caravana humanitaria, sea cual sea, la rigen los mismos principios: un carácter colectivo que une grupos de personas bajo una misma bandera de solidaridad; un desplazamiento geográfico –aunque parezca obvio–; un enfoque pacífico en el que prima llevarle ayuda a poblaciones vulnerables sin entrar en guerra con sus victimarios, y una visibilidad mediática: desde luego, quien toma el riesgo de unirse a una caravana está interesado en hacer una declaración pública que se propague y que resuene.

Partiendo del respeto por cada uno de esos principios, una caravana humanitaria no pone en riesgo a nadie. No es un ataque ni una...