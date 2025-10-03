Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La crueldad de Israel

Laura Galindo
Laura Galindo
03 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.
“¿Por qué Israel decidió atacar e interceptar los barcos de la flotilla Sumud el 1 de octubre?”: Laura Galindo
“¿Por qué Israel decidió atacar e interceptar los barcos de la flotilla Sumud el 1 de octubre?”: Laura Galindo
Foto: EFE - Sebastiao Moreira

A cualquier caravana humanitaria, sea cual sea, la rigen los mismos principios: un carácter colectivo que une grupos de personas bajo una misma bandera de solidaridad; un desplazamiento geográfico –aunque parezca obvio–; un enfoque pacífico en el que prima llevarle ayuda a poblaciones vulnerables sin entrar en guerra con sus victimarios, y una visibilidad mediática: desde luego, quien toma el riesgo de unirse a una caravana está interesado en hacer una declaración pública que se propague y que resuene.

Partiendo del respeto por cada uno de esos principios, una caravana humanitaria no pone en riesgo a nadie. No es un ataque ni una...

Laura Galindo

Por Laura Galindo

Periodista musical y cultural. Pianista de la Universidad Javeriana, magíster en piano de la Universidad Eafit, magíster en periodismo de la Universidad de Los Andes y MFA en Creative Writing de la New York University -NYU-. Editora cultural y presentadora en RTVC Noticias, de Señal Colombia.
Conoce más

Temas recomendados:

Flotilla Sumud

Israel

Palestina

PremiumEE

 

MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 45 minutos
El titular de esta columna debería ser "La crueldad de Israel como respuesta al terrorismo de Hamas". Así quedaría más objetivo y menos sesgado.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 1 hora
Los decentes del mundo apoyamos a Israel en su lucha contra el terrorismo y la manada de progres del mundo que quieren socavar los valores liberales.
  • luisfer9348(26884)Hace 52 minutos
    La lucha de Israel contra le terrorismo implica arrasar con Gaza y su población. Lo único que está logrando es el repudio mundial y al aumento del antisemitismo. No es "decente" el genocidio y por eso Natanyahu tiene orden de captura de la CPI.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.