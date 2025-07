Lennon, Yoko Ono y Wagner

Estrenan cinta de John Lennon y Yoko, de ganador del Oscar ¿dónde y cuándo verlo? Foto: Cortesía Cine

En una semana van a estrenar One to one, el documental que narra cómo John Lennon y Yoko Ono revolucionaron lo que para entonces se entendía como performance. El 30 de agosto de 1972, en el Madison Square Garden de Nueva York, presentaron el One to One Benefit Concert, una puesta en escena que involucraba, música, artes visuales y activismo político. Un montaje lleno de simbolismos que enarbolaban una consigna contundente: el mundo necesita paz y amor.

Hablar de creaciones artísticas que crucen límites entre sí y mezclen diferentes disciplinas hoy resulta familiar y casi obvio, pero hace más de 50 años no lo era. Y menos en espacios populares como el rock. Quizá el primero que habló de un “arte total” fue Richard Wagner, a quien se le ocurrió la idea de unir seis disciplinas artísticas –música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura– y agruparlas bajo un concepto que bautizó como Gesamtkunstwerk.

Wagner escribió la música de sus óperas, los diálogos, los libretos, los recitativos. Diseñó la escenografía y hasta construyó un teatro que pudiera resolver las necesidades acústicas y visuales de sus montajes. Ese teatro es el Festspielhaus de Bayreuth, queda en Alemania y fue inaugurado en 1876. Desde entonces ha sido la sede de un festival dedicado a obras de Wagner que va por su edición número 113.

Volvamos a 1972, a Lennon y a Yoko Ono. Dejando de lado el penoso estigma que le atribuyeron los biógrafos para justificar, desde el facilismo, la disolución de The Beatles, Ono es una artista disruptiva que ha transgredido los conceptos tradicionales del arte. En “Grapefruit”, la obra que inspiró la canción “Imagine”, se rehusó a emplear objetos físicos y los reemplazó por lo que ella misma llamó “una partitura de eventos”. Es decir, en vez de usar un pomelo, le da a su espectador una serie de instrucciones para que lo construya en su mente.

La unión de esa forma tan propia de concebir el arte junto al talento musical y la fama de Lennon resultaron una mezcla incontenible, y muchas de sus producciones, incluyendo el One to One de Nueva York, se convirtieron en referencias performáticas para la historia. Ese arte total que defendió Wagner desde la academia y la erudición ha migrado a lo popular y lo ha hecho para bien. Ha crecido, ha evolucionado y se ha llenado de razones para seguir creyendo en que eso, el arte, es lo único que nos puede salvar de nosotros mismos.

