Preguntas para Milei

"¿Qué dice del presidente argentino que tenga una banda de rock con sus funcionarios y organice un concierto?": Laura Galindo

¿Qué tanto puede inferirse de una persona a través de sus gustos musicales? ¿Y qué tanto puede inferirse si esa persona es el gobernante de un país?

Durante la Unión Soviética, Iósif Stalin prohibió toda la música que no entendía o que simplemente amenazaba sus ideas racistas y dictatoriales. Censuró a Shostakovich porque su Sinfonía No. 9 no era lo suficientemente triunfal; a Prokofiev porque su música era disonante, formalista y, según él –Stalin–, se apropiaba de las lógicas occidentales, y a Nikolái Roslavets porque no apoyaba al régimen con suficiente vehemencia.

La Alemania Nazi etiquetó como ‘musica degenerada’ a cualquier obra de compositores con nexos judíos: las de Schönberg, que era judío; las de Alban Berg, por ser alumno de Schönberg, y las de Mahler, por judío aún cuando había muerto antes del Tercer Reich. Además, prohibió todo lo que retaba su ignorancia: Hindemith, por ser demasiado intelectual; Weber, por venir de la escuela de Viena, y, de nuevo Shostakóvich, por ser soviético y modernista.

En Latinoamérica, la dictadura de Augusto Pinochet asesinó y torturó a Víctor Jara por defender la democracia de Allende; vetó las canciones de Violeta Parra, y obligó a exiliarse a grupos como Quilapayún, Inti Illimani y Los Jaibas. Videla puso a Piero en la lista de pasajeros de sus vuelos de la muerte; bombardeó la casa de Horacio Guaraní; bajó esposada a Mercedes Sosa de un escenario por cantarle a la libertad y a la justicia que, desde luego, no profesaba su régimen, canceló los conciertos de León Giecco, y persiguió a Charly García.

¿Qué dice, entonces, del presidente argentino Javier Milei, el que tenga una banda de rock con sus funcionarios y organice un concierto mientras su país está en crisis? ¿Mientras se violan los derechos humanos, se deprecia su moneda, se celebra la discriminación y se alienta el genocidio? ¿Qué dice el que haya censurado a todos los músicos que se atrevieron a criticarlo: Lali Espósito, Dillom y Milo J? ¿Qué dice que incite a la xenofobia cantando el Hava Nagila, canción tradicional judía, como apoyo a Israel? ¿Sabrá Milei que esa es una canción para los matrimonios y los bar mitzvah y nada tiene que ver con ideas guerreristas?

@LauraGalindoM