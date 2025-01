¿Qué historia elegimos creer: la de Trump o la Petro?

“El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva”, dice la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie en su ensayo The danger of a single story. Cita también al poeta palestino Mourid Barghouti, quien sostuvo que para despojar a un pueblo solo es necesario contar su historia poniéndolo en segundo lugar. “Si comenzamos con las flechas de los pueblos nativos de Estados Unidos y no con la llegada de los ingleses, tendremos un relato totalmente diferente”, dice él. Si comenzamos con un abuso imperialista que marcó fronteras en donde antes no había, y no con...