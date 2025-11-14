Una rosa que se llama UP

“La emblemática arenga de la UP, la misma que corearon todos mientras el actual presidente pedía perdón”: Laura Galindo Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Yo te daré… Una arenga es un discurso. Corto, verbal, rítmico. Te daré, patria hermosa… Un discurso sencillo y de pocas palabras que apela al estremecimiento para exaltar un grupo de personas reunidas. Para enardecerlas, motivarlas, fortalecerlas. Te daré una rosa… A veces es un canto, a veces un verso rimado. Y esa rosa se llama UP… A veces, un grito de resurrección.

Hace poco más de una semana, el Estado colombiano pidió perdón a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica. El malecón de Santa Marta se llenó de flores amarillas, como la bandera del partido, y de hombres y mujeres vestidos de blanco que habían sobrevivido al exterminio perpetrado por el gobierno entre 1984 y 2002. Un exterminio que incluyó persecuciones, torturas y el asesinato de dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, 70 concejales y miles de militantes. En total 6.200 personas.

Yo te daré… las arengas existen desde la Antigua Grecia y algunas de sus primeras apariciones pertenecen a la Iliada. Te daré, patria hermosa… En el segundo canto, Agamenón emplea una arenga para convencer a su ejército de continuar con sus planes y conquistar Troya. Te daré una rosa… Se vale, entonces, de la retórica contraria y asegura que Zeus le ha hablado en sueños y ordenado retirarse porque sus hombres son muy débiles. Esa es una arenga de tipo argumentativo. Y esa rosa se llama UP…

La Unión Patriótica nació como consecuencia de una propuesta de paz, de un acuerdo firmado en La Uribe, entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla. Ambas partes harían un tregua, un armisticio, y se crearía un partido político integrado por combatientes y militantes del comunismo. Ese nuevo partido debía ser exclusivamente pacifista y completamente democrático e incluyente. Sin embargo, casi al mismo tiempo que se firmaba la paz, el gobierno ponía en marcha sus planes de exterminio y dejaba todo en el papel.

Yo te daré… Existen registros que datan del siglo VI a.c en los que Tucídides, el mismo de la Guerra de Peloponeso entre Esparta y Atenas, usa arengas cortas, de menos de seis líneas. Te daré, patria hermosa… Le sirven como exhortación a sus soldados antes de salir al campo de batalla. Te daré una rosa… Esas son arengas de tipo exhortativo. Y esa rosa se llama UP…

La emblemática arenga de la UP, la misma que corearon todos mientras el actual presidente pedía perdón, tiene un poco de ambos tipos. Es exhortativa porque estremece y empodera a quienes la cantan, y es argumentativa porque, a través de una metáfora tan elemental como la rosa, deja claro su mensaje: para Colombia no tenemos balas, solo rosas.

