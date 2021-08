El pasado 12 de agosto de 2021, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) expidió la Resolución 014621, por medio de la cual renovó la Acreditación Institucional de Alta Calidad para la Universidad Pedagógica Nacional por un periodo de seis años. Este es un reconocimiento al esfuerzo colectivo realizado por todos los miembros de la comunidad universitaria, de todos nuestros profesores, estudiantes, directivos, egresados, funcionarios y trabajadores, pero también de la excelencia académica de nuestra universidad y de nuestra trayectoria en la formación de maestros en el país.

Esta iniciativa colectiva no se limitó al tiempo de construcción de los documentos de autoevaluación o del plan de mejoramiento para esta versión, sino que ha sido una apuesta emprendida por nuestra universidad desde hace más de siete años, cuando entregamos el primer documento para poder tener el primer proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad, la cual obtuvimos con satisfacción. No obstante, concretar este logro en particular requirió también el compromiso del equipo cualificado de profesores que integraron el grupo de autoevaluación institucional, quienes, liderados por la Vicerrectoría académica y el Grupo interno de trabajo para el aseguramiento de la calidad, asumieron un rol protagónico y crucial durante todo el proceso, garantizando así que cada etapa cursara con éxito. No está demás manifestar públicamente a cada uno de los docentes que lideran estas instancias mi profunda admiración y gratitud por tan importante labor.

En la resolución mediante la cual se otorga la renovación de la acreditación en alta calidad, se resalta nuestro compromiso en la actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) durante el 2020, así como los logros en materia de investigación y en el reconocimiento de grupos e investigadores en las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (antiguo Colciencias), los avances relacionados con evitar la deserción estudiantil, los adelantos en materia de proyección social, así como en el mejoramiento de nuestra infraestructura, propendiendo por la consolidación de una casa digna para la formación de los maestros y maestras del país. El documento también resalta la importancia de la gestión académica, administrativa y financiera que, de forma transparente y eficiente, desempeña nuestra institución, entre otros aspectos importantes que hoy nos hacen acreedores de tal galardón.

Sin ninguna duda, nuestra universidad merecía muchos más años en este reconocimiento, porque nuestra labor ha sido ejemplar; sin embargo, el resultado constituye el alcance satisfactorio de una meta, que, a su vez, continúa posicionando a nuestra universidad y a la educación superior pública a nivel nacional. Además, contar con la acreditación institucional facilita el camino para la renovación de manera expedita de los registros calificados de nuestros programas académicos, en el contexto de la nueva normatividad. También nos permite continuar aplicando a diferentes convocatorias en materia de investigación y proyección social. En suma, es importante para nuestros estudiantes y nuestros egresados, pues les permite contar con un reconocimiento en términos profesionales y de posibilidades de formación avanzada.

Si bien nosotros continuamos trabajando desde el marco de la autonomía universitaria, defendiendo la diversidad de nuestros currículos y posicionando nuestra huella pedagógica, la acreditación nos blinda a nivel institucional, en un escenario difícil, de crisis e incertidumbre constante, y nos abre posibilidades para continuar adelante formando educadores y educadoras para la paz, la excelencia y la sustentabilidad ambiental.

Invitamos a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía a que permanezcamos unidos, trabajando arduamente por la educación de excelencia, por seguir posicionando a la educadora de educadores en el ámbito académico, político y ético en el país y a nivel internacional. Este es un logro de todos y todas, que esperamos continuar fortaleciendo a partir de la implementación de nuestro plan de mejoramiento institucional.

@LeoMartinezUPN

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.