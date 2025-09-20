Vida académica

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En febrero de este año la Universidad Nacional de Colombia aprobó el Plan Global de Desarrollo 2025-2027, titulado “Por una universidad pública y nacional que garantice el acceso al bien común del conocimiento y el derecho fundamental a la educación superior”, cuya implementación está en curso.

De acuerdo con una metodología que sistematizó las reflexiones y propuestas de las mesas de diálogo multiestamentario, los claustros y las colegiaturas, y las mesas de trabajo con otros estamentos se logró la desconcentración de los recursos. El 34 % corresponderá al nivel nacional y el 66 % se distribuirá en las nueve sedes; mientras en el plan anterior, el 53 % era del nivel nacional y el 47 % de las sedes.

Previo a la ejecución del PGD, asumimos frente al país una serie de acciones y proyectos, complementarios a los que realizamos en una intensa vida diaria; por ejemplo, el liderazgo en la formulación de una propuesta técnica para la reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, tendiente a fortalecer la financiación de la educación superior pública, mediante la destinación de al menos el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, gracias a nuestra participación en el Consejo Directivo del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, en el mes de julio de 2025 contribuimos a la estructuración y radicación ante el MEN de un proyecto de inversión para la dotación del Centro de Simulación en Ciencias de la Salud, por un valor cercano a los $ 38.000 millones.

Desde una perspectiva territorial, junto con la ESAP colaboramos en la formulación de la Ley de Distribución de Competencias que debe reglamentar el Acto Legislativo 03 de 2024, en relación con el papel que debe asumir la educación superior en el marco del Sistema General de Participaciones (SGP).

En el plano internacional es pertinente destacar que en octubre de 2024 la Sede Palmira coordinó las actividades académicas de la UNAL en la COP-16, en junio de 2025 la sede Bogotá organizó la X Conferencia Latinoamericana y Caribeña en Ciencias Sociales, el mayor encuentro académico de las ciencias sociales y humanidades a nivel mundial, y que en agosto de 2025, la Sede Leticia fue uno de los actores fundamentales en el desarrollo de la V Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Además, la UNAL es la primera universidad colombiana en ingresar a la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM).

Para la ampliación de la cobertura y territorialización de la Universidad se realizó el diagnóstico y la formulación del Plan Integral de Cobertura (PIC) 2025-2028 que implicó la construcción y ajuste de los proyectos académicos de las nueve sedes con asignación de recursos frescos por un poco más de $ 60.000 millones, orientados a ofrecer 5.497 cupos nuevos de pregrado en tres años que permitan la integración de las funciones misionales. Para tal efecto se estructuró la propuesta de creación de 13 programas académicos en las sedes de frontera, tales como oceanología, ingeniería naval, optometría o gestión territorial intercultural.

De igual manera se diseñó y aprobó el Programa de Tránsito Inmediato (PTIUN) para estudiantes de municipios con alto índice de pobreza multidimensional, baja tasa de tránsito inmediato a la educación superior y bajo ingreso a la UNAL. Dentro de la diversificación de los campos de conocimiento, en la Sede Manizales se autorizó la apertura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

Para poder responder a la ampliación de la cobertura dentro de un proceso de dignificación docente se crearon 191 cargos de tiempo completo, que se sumaron a los 152 aprobados en 2024 y a los 211 cargos administrativos. También se reglamentó y se puso en marcha, después de 17 años, la asignación de puntos salariales por “desempeño docente excepcional” y la política de pensionados.

En relación con el PGD 22-24, el presupuesto para el Fondo de Investigación se incrementó en un 26 % y el de becas de postgrado en 43 %. En la misma dirección, en el PGD 25-27 el presupuesto para laboratorios aumentó en un 50 %.

La Convocatoria Nacional de Innovación se abrió a todos los campos de conocimiento con $ 870 millones asignados, mientras el presupuesto de bienestar se vio reforzado con el 20 % de los ingresos por matrícula para realizar 40 % más de acciones. La reapertura del restaurante central Chucho León Patiño, en la Sede Bogotá, es un símbolo de la recuperación de los bienes comunes en la UNAL, complementado por el retorno al campus de la 45 de los edificios en comodato del IICA y el ICA

En infraestructura física todas las sedes de frontera, Bogotá y La Paz tienen proyectos financiados en desarrollo y en la infraestructura tecnológica se suscribió un nuevo contrato que permite tener mayor disponibilidad del servicio, con incrementos superiores al 50 % en el ancho de banda y un ahorro presupuestal importante, del 68,8 %.

De forma simultánea, el Proceso Constituyente, organizado por el Consejo Superior Universitario, y que tiene por objetivo democratizar el gobierno y la vida universitaria sigue su marcha en todas las sedes, en medio de sus avatares.

La violencia en los campus de las universidades públicas las debilita y estimula la intervención de fuerzas externas; sus efectos ensombrecen las acciones tendientes a consolidar transformaciones orientadas por principios de justicia social.

*Rector de la Universidad Nacional de Colombia.