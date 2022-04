Bienvenidos al pasado

Francis Fukuyama se hizo famoso mundialmente cuando publicó hace 30 años el libro en el que proclamó el fin de la historia como lucha de ideologías por la desintegración de la Unión Soviética (URSS) y el triunfo de la democracia liberal, que consideró definitivo y concomitante con la derrota, también concluyente, de la doctrina comunista.

Según la tesis de Fukuyama, recibida con alborozo por líderes políticos y económicos del mundo capitalista, la humanidad entraba a disfrutar entonces del mundo feliz que imaginó irónicamente Aldous Huxley medio siglo atrás, aunque sin los métodos deshumanizantes del “Estado mundial” creado por el escritor británico. Un mundo en el que ya no habría guerras ni revoluciones sangrientas y un eficiente sistema económico de mercado daría satisfacción a todas las necesidades de los seres humanos.

Basta mirar lo que ha ocurrido en el mundo desde la desaparición de la URSS para apreciar el optimismo exagerado de Fukuyama. La guerra del Golfo Pérsico en 1990, la guerra peruano-ecuatoriana en 1995, las de Croacia, Bosnia, Kosovo y Chechenia al final del siglo XX, la invasión de Irak en 2003 y la decena de guerras civiles africanas, además de la que se libra en Ucrania desde hace varias semanas, muestran lo lejos que estamos del mundo feliz pintado por el politólogo estadounidense.

Ahora mismo, al escuchar la radio, ver la televisión o leer los mensajes que aparecen a todas horas en las redes sociales, es fácil ver que no ha cesado la pugna de las ideas y los intereses que ha manchado de sangre la presencia de la humanidad sobre la Tierra desde el principio de los tiempos. No se acabó esa pugna después de 1985, cuando Mijaíl Gorbachov llegó al poder en Moscú, inauguró el glasnost y la perestroika, y abrió el camino al inevitable derrumbe de la superpotencia comunista. La invasión rusa de Ucrania nos devuelve a una situación parecida a la que prevalecía en los tiempos en que John F. Kennedy y Nikita Kruschev se pusieron los guantes para un combate que habría sido fatal para la especie, o en los que Leonid Brézhnev y Ronald Reagan se mostraron los dientes en las postrimerías de la Guerra Fría.

No estamos de vuelta en el mundo bipolar que vivió esa guerra, porque en el cuadrilátero de las luchas internacionales ya no están solo dos actores principales. Hay un tercero que en el siglo pasado no había adquirido todavía la estatura para disputar el predominio planetario, pero que hoy apunta a convertirse en el mayor protagonista del escenario mundial. Los expertos que analizan a profundidad el estado de las superpotencias coinciden en que su poderío económico, militar y tecnológico, además del peso específico que le otorga su inmensa población, hace de China la segunda después de Estados Unidos, con amplias posibilidades de llegar al primer lugar en un plazo no muy largo. Su creciente influencia en el mundo y especialmente en Asia y el Pacífico ya la convirtieron en un rival más poderoso que Rusia para Estados Unidos y Europa.

Una de las iniciativas más ambiciosas de China es la Nueva Ruta de la Seda, consistente en la construcción de una red de infraestructuras a lo largo de todo el mundo. Este proyecto, sin comparación con cualquiera de índole semejante, ya incorporó a la América Latina, donde se han realizado cuantiosas inversiones chinas en los últimos años. Esto, sin hablar del enorme peso comercial de China, hoy por hoy el mayor exportador y el segundo importador del mundo, solo superado en el segundo renglón por Estados Unidos.

Ahora el elenco es diferente pero el escenario donde se libran las pugnas por el predominio mundial es el mismo en el que siempre se han enfrentado las potencias de turno. Es como si todo lo que vino después de la Guerra Fría hubiera sido apenas un paréntesis en una historia que no termina.