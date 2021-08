La lección de Simone

La atleta estadounidense Simone Biles, que sorprendió al mundo con su intempestivo retiro de las competencias de gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokio, ofreció con su gesto una lección muy valiosa de humildad y valentía que no solo puede servirles a los deportistas sino a todos los seres humanos. Una de las mayores muestras de estas virtudes, tan escasas hoy en día, es la de reconocer y aceptar las propias limitaciones. Simone no vaciló en hacerlo cuando sintió que su cuerpo no le respondía y que el esfuerzo extremo podía poner en peligro su salud mental.

La decisión de Biles, la gimnasta más exitosa de todos los tiempos, fue objeto de polémica desde el mismo momento en que se convirtió en noticia mundial. Para entenderla es necesario reconstruir los hechos. Ella estaba participando con sus compañeras de equipo en la final de gimnasia y al realizar el salto de caballete cayó mal, algo inusual en una campeona de esa categoría. Comprendió entonces que su cuerpo –y más importante aún, su cerebro– no le había respondido en la forma acostumbrada, y consultó inmediatamente al cuerpo técnico, que compartió su decisión de retirarse.