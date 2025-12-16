Logo El Espectador
Pronósticos de un taxista

Leopoldo Villar Borda
16 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

Es una verdad sabida que los taxistas conocen mejor que nadie su entorno, su ciudad y su país. Son los mejores guías turísticos, expertos en todo lo que le interesa saber a un visitante cuando llega por primera vez a cualquier parte. También son los que más saben de política. Por esto, la opinión de un taxista nunca se debe descartar.

“¿Cómo ve la campaña para la presidencia en 2026?”, le pregunté hace poco a uno de ellos después de solicitarle que me llevara a un consultorio médico. “Muy sencillo —me contestó—, el próximo presidente será Iván. Después, seguirá María José. La izquierda va a gobernar por más de veinte años”....

Leopoldo Villar Borda

Por Leopoldo Villar Borda

Periodista y corresponsal en Europa
Ana Rico(0bhb2)Hace 26 minutos
comparto su propuesta, La sabiduría, la experiencia, la exposición a toda clase de pasajeros, los autoriza a tener un opinión sólida de por donde van las intenciones de voto, la valoración de los candidatos, por donde se mueven las fuerzas. Felicitaciones por la originalidad y valida de su propuesta
Olegario (51538)Hace 54 minutos
No, pues, qué cosa tan compleja: el mamertazo Villar dio con un taxista petrista, lo cual no es muy difícil. Ese gremio es más de derecha desde hace un buen tiempo.
