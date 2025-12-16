Pronósticos de un taxista

Es una verdad sabida que los taxistas conocen mejor que nadie su entorno, su ciudad y su país. Son los mejores guías turísticos, expertos en todo lo que le interesa saber a un visitante cuando llega por primera vez a cualquier parte. También son los que más saben de política. Por esto, la opinión de un taxista nunca se debe descartar.

“¿Cómo ve la campaña para la presidencia en 2026?”, le pregunté hace poco a uno de ellos después de solicitarle que me llevara a un consultorio médico. “Muy sencillo —me contestó—, el próximo presidente será Iván. Después, seguirá María José. La izquierda va a gobernar por más de veinte años”....