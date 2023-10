Después de la explosión social, la agitación de la campaña presidencial y la ilusión de un nuevo despertar nacional tras la victoria de Gustavo Petro, Colombia está descendiendo con rapidez por la pendiente de la montaña rusa emocional de la que no sale desde hace mucho tiempo.

Además de la polarización, la violencia, la corrupción y las pugnas que han hecho añicos el sistema político, el país sufre un malestar general que pide a gritos una solución de fondo. La sensación prevaleciente es que estamos en un callejón sin salida. Pero, así como en la vida de las personas no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, hasta el país más agobiado puede salir del hueco.

El remedio lo formuló Alberto Lleras hace más de medio siglo, en otro momento de profunda crisis nacional. Era diciembre de 1959. Había transcurrido el primer año de gobierno del Frente Nacional bajo el mando de Lleras, pero la nación no se había librado del desbarajuste que dejaron los cuatro años de la dictadura militar concluidos en 1957. Con la autoridad que le otorgaba el liderazgo ejercido en la lucha contra el régimen militar y en la conformación del sistema bipartidista que lo sucedió, Lleras planteó la solución en un discurso histórico en la Sociedad Económica de Amigos del País.

Empeñado en impulsar la instauración de una democracia auténtica en Colombia, Lleras dirigió la atención del auditorio y la de todos los colombianos hacia la necesidad de adoptar un propósito nacional. Para comenzar, se preguntó hasta qué punto la política interpreta y decide ese propósito. Luego afirmó que si la respuesta a este interrogante es negativa, la política “se convierte, con rapidez prodigiosa, en una rutina, en una repetición oscura de actos cuyo origen y objetivo escapan totalmente a quienes los ejecutan y a quienes los presencian”.

Estas palabras son una descripción adecuada de la forma en que los partidos políticos colombianos perdieron su identidad, se convirtieron en cascarones vacíos y se limitan desde hace rato a la rutina de buscar votos cada dos o cuatro años, amparados en la inercia de un sistema que no responde a las aspiraciones de los ciudadanos. La principal consecuencia de este deterioro ha sido la pérdida de confianza en las instituciones que sostienen ese sistema. Resultado nefasto pues, según el mismo Lleras, “la democracia, sin unas instituciones que el pueblo quiera, defienda, respete, entienda y utilice, es un gran artificio y está sujeta a los más graves peligros”. Términos magistrales que vemos traducidos a la realidad con una exactitud pasmosa.

Esta evocación del pensamiento de uno de los mejores líderes políticos que hemos tenido es pertinente ahora, cuando se requiere un gran esfuerzo de todos para alcanzar la paz y aclimatar la convivencia, sin las cuales el país no podrá avanzar. ¿Puede haber un propósito mejor para convocar a los colombianos a actuar unidos? De no hacerlo, no podremos alimentar mucho optimismo sobre lo que vendrá para Colombia en los años futuros. Los males acumulados en las últimas décadas, muchos de ellos ni siquiera imaginados por Lleras, exigen rescatar su invitación a fijarnos un propósito como nación y hacer que nuestras instituciones trabajen por su cumplimiento.

Por desgracia, el estado de la política no permite esperar que esto ocurra. Luego de su derrota en las elecciones del año pasado, los políticos tradicionales se reorganizaron y retomaron sus viejas estrategias para impedir el cambio por el cual votó abrumadoramente el pueblo. Están propiciando una nueva polarización y generando un ambiente enrarecido en el que el nombre de Lleras y su papel en otro momento decisivo de la vida colombiana no significan mucho. Es demasiado pedir que abandonen su indiferencia y reflexionen sobre su llamado, que infortunadamente no tuvo el eco que merecía. Algo muy lamentable, pues una nación sin propósito es una nación sin futuro.