Una demócrata en Miami

La victoria de Eileen Higgins, la candidata demócrata a la alcaldía de Miami, fue un golpe decisivo al triunfalismo de Donald Trump y sus fanáticos seguidores, que hasta la semana pasada se sentían dueños absolutos de la política estadounidense. La capital hispana de la superpotencia se suma a Nueva York como bastión demócrata y presagia un cambio rotundo en la cúspide del poder de Estados Unidos que será bienvenido por el resto del mundo.

Higgins será la primera alcaldesa demócrata y sin raíces cubanas de Miami, la ciudad que por más de 50 años fue el centro del exilio latinoamericano en Estados Unidos. Su llegada a la alcaldía representa un giro político de magnitud parecida al triunfo de Zohran Mamdani, el recién electo alcalde musulmán y socialista de Nueva York.

En los viejos tiempos, Miami era el sitio preferido de los jubilados estadounidenses, principalmente de los judíos. Era también el balneario de los más acaudalados, incluyendo a los mafiosos que en ella sustituyeron su anterior refugio en La Habana. Desde los años 60 del siglo pasado, acogió a los exiliados cubanos que desplazó la revolución y que llegaron a constituir en ella una réplica de la capital cubana. Luego llegaron los exiliados de otros países latinoamericanos en tal número que el español se convirtió en su segunda lengua.

En la era de Trump, Miami ha sido un fortín de la extrema derecha que lo sigue y, en tal carácter, ha ejercido una influencia notoria en los países latinoamericanos donde esa corriente política ha echado raíces. Allí han actuado como en terreno propio algunos de los políticos de la región que se ufanan de sus ideas derechistas y de tener lazos con Trump, como el colombiano Francisco Santos. Ahora no tendrán la misma acogida en la ciudad transformada en un fortín demócrata.

La elección de la alcaldesa Higgins, como la de Mamdani en Nueva York, muestra la fragilidad del movimiento MAGA, nacido del eslogan favorito de Trump, y del propio mandatario que ha venido actuando como un rey sin corona ante el asombro y la zozobra de millones de estadounidenses y ciudadanos del mundo entero. Estos reveses del Partido Republicano en las manos del trumpismo anuncian uno mayor en las elecciones legislativas del año entrante, en las que el Partido Demócrata podría recuperar el control del Senado y arrebatar a su eterno rival un buen número de curules en la Cámara de Representantes. Puede decirse que el plato está servido para un resurgimiento de las mayorías demócratas en todo el país.

Lo que está pasando en Estados Unidos envía un mensaje de esperanza a los millones de estadounidenses que se sienten avergonzados de tener un presidente como Trump y que aspiran a ver brillar de nuevo la democracia hoy despreciada y mancillada por él y sus bárbaros. Tal como van las cosas, la pesadilla que hoy vive la superpotencia pasará a la historia para satisfacción de los demócratas estadounidenses y los millones de ciudadanos del mundo que no hemos perdido la esperanza de que termine la etapa oscura por la que pasa Estados Unidos.

En los casi 250 años de su existencia, la nación estadounidense ha tenido varios gobiernos abusivos y corruptos, entre los cuales el de Trump ocupa un lugar sobresaliente. Y, en todos los casos, la democracia ha superado esas adversidades. También superará la actual.