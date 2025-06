Campañas “de urgencias”

No es cierto que el atentado contra Miguel Uribe Turbay haya roto un cese de 30 años luego de la sucesión larguísima de magnicidios en la que fueron asesinadas importantes figuras públicas como Galán, Pizarro, Pardo Leal, Jaramillo, Antequera, Guillermo Cano, Manuel Cepeda y Jaime Garzón. Faltan varias, pero quise enumerar a las más emblemáticas, porque de resto se iría completa la columna dando sus nombres, qué vergüenza. Aún así, no me resigno a esa memoria selectiva que suele distinguir a los más célebres, y me permito evocar a los 4.616 inmolados y los 1.117 desaparecidos de la Unión Patriótica, en cuyos asientos del comedor...