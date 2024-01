Chao, Panamericanos

Cuando el Gobierno de Iván Duque incumplió con la cuota de julio del 2022 para responderle a Panam Sports en su “compromiso” frente a los XX Juegos Panamericanos, obviamente quería dejarle ese desembolso al nuevo gobierno de Gustavo Petro, al que apenas le hacía falta menos de un mes para posesionarse. Eso fue igual al dicho caleño: “Quedate con ese pescado”. Ya ejerciendo la presidencia, en septiembre apenas, el nuevo mandatario le expresó a María Isabel Urrutia, su ministra del Deporte en ese entonces, que “los Juegos eran muy caros”. Por entonces, Barranquilla solo tenía algunas de las instalaciones deportivas que requieren unos Juegos Panamericanos, así que el presidente propuso que ese evento se redistribuyera en varias sedes costeñas, pero todas se rehusaron a poner dinero.

Esta cronología parcial, harto conocida, quiere salirse de lo deportivo y desembocar en lo político, que es en realidad el campo verdadero que ha determinado las consecuencias que hoy lamentamos, a saber, la pérdida de la sede de Barranquilla para los XX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

En Barranquilla, luego de una victoria apabullante de Petro en las presidenciales, las elecciones regionales las ganaron los Char y Cambio Radical. La pregunta elemental, entonces, es si Petro, al mostrarse tan remiso con la sede para los Juegos Panamericanos en Barranquilla, quiere “castigar” a esa ciudad por haberlo derrotado en las regionales. No lo creo, aunque fue allá donde su hijo Nicolás incurrió en los actos condenables por los que comparecerá en breve ante la justicia. Más bien está pensando que el año 2027, el de los Juegos Panamericanos, será el último de la alcaldía de Char, quien aprovecharía esa simultaneidad entre deporte y política para obtener lucro político —y quizá de los otros— a su favor. Esa familia, al igual que Berlusconi con el equipo AC Milan, ha demostrado lo promisorio que es convertir a una hinchada del fútbol en electorado. Para los Char nunca ha sido un problema lo de nombrar ministros, situación que ellos resuelven contratando a buenos goleadores. A Char le tocaría simplemente renunciar a la Alcaldía para habilitarse como candidato, lo que coincidiría con el momento en que las millonarias inversiones ya estén adjudicadas. Improbable que se le ocurra sugerir a Jaime Pumarejo —a quien el expresidente Duque ya ha postulado desde Washington—, pues Pumarejo y él no tienen buena relación, aparte de que Char no habría peleado tanto para dejarle el dulce a quien es su subalterno.

Álex Char quiere los Juegos es para hacerse presidente. Exagerada la pretensión, pero se le desbarató. Aun así, ha dicho que está dispuesto a poner la plata completa, pero a estas horas es un poco tarde, de modo que va a ganarle de mano Asunción.

La gran derrotada en este parto fallido es la ministra Astrid Bibiana Rodríguez, a quien Petro convirtió en cordero pascual. Ya le darán una embajada en compensación.

En cuanto a los deportistas colombianos, faltan tres años para ser escogidos, de modo que la ausencia de Panamericanos no alcanza para que sean víctimas. La plata que puso de garantía Barranquilla, US$2 millones, es lo máximo que se perdió. Y problemas de pleitos con Panam Sports no habrá, ya que ni siquiera se firmó póliza de garantía. Era que se lo olían.