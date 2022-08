De Cuba viene Vargas Vila

Un día de 1989, en La Habana y requiriendo viajar al día siguiente a Colombia, me encontré con que no tenía ni siquiera el tiquete de regreso, pues había viajado a trabajar con Gabo por dos semanas y tanto a él como a mí se nos olvidó que para subirse a un avión hay que acreditar el pasaje. Encima de eso, mis llamadas al aeropuerto me habían provisto la ingrata noticia de que en Cubana de Aviación no había cupos para Bogotá durante los siguientes días. Entonces, Gabo me dijo: “¡Calma, pueblo! Vente para mi casa que esta noche viene Fidel y él nos resuelve eso. De algo me sirve ser premio nobel”. Y me fui para allá. Estaban ya Fidel, su hermano Raúl y Antonio Núñez Jiménez. No me detengo en la dimensión de los personajes, porque ya he escrito varias columnas al respecto y sobre otros momentos compartidos en tan grata compañía. Voy pues al grano.

Núñez Jiménez, de pura casualidad, estaba allí para recibir instrucciones de Fidel, pues viajaba al día siguiente a Bogotá como plenipotenciario ante el Gobierno de Barco, para discutir formalidades relacionadas con la reapertura de relaciones entre los dos países, rotas por Turbay ocho años antes. Obvio que mi problema estaba resuelto: me vendría en el mismo avión que Núñez Jiménez. A lo que quiero llegar es a que fui testigo de lo siguiente que le dijo Fidel a su delegado, tomándolo de los hombros: “Dile al presidente Barco que cuando reanudemos relaciones le entregaré a Colombia algo muy valioso que tenemos aquí: los manuscritos de Vargas Vila de cuando vivió en La Habana. Incluso un diario personal de él hay ahí”.