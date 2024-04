¿Dónde está la bolita en la Universidad Nacional?

No sé cómo califica el procedimiento utilizado por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional (UN), para “elegir” al nuevo rector de ese centro educativo. Llamarlo “secreto” o “confidencial” sería excesivo, y quizá le daría a esa reunión un carácter respetable y misterioso, cuando en realidad fue una sesión al escondido como de adolescentes jugando a los espías. Hasta al Gobierno lo confundieron causando que la ministra de Educación y dos delegados más de Presidencia se enredaran con su decisión y terminaran votando en blanco; no obstante, el presidente Petro haber dicho públicamente, unos días antes de la consulta, que como gobierno apoyaría al ganador, que terminó siendo Leopoldo Múnera Ruiz, con el 34 % de votos frente a los otros nueve candidatos; es decir que obtuvo más votos que el resto sumados. Hay más cifras que muestran la favorabilidad de Múnera por encima de quien resultó siendo elegido por el CSU: 9.988 estudiantes y 754 docentes votaron por él, mientras que por José Ismael Peña Reyes votaron 1.353 estudiantes y 213 docentes, lo que le otorgó un 8,3 % de la votación total, ocupando el sexto lugar entre los diez candidatos. ¿A qué jugamos, doctor Mantilla? ¿La UN es un kindergarten?

Es cierto que la consulta no es vinculante, pero una sana lógica debiera recomendar que lo fuera —sobre todo si su resultado fue tan apabullante—, para garantizar la gobernabilidad de la UN. Lo sospechoso de este cambiazo es que Ignacio Mantilla (representante de los exrectores) copió la manera como Maduro sacó a Corina Machado de la competencia presidencial.

Hay negocios en la UN: los contratos para investigaciones dejan privilegios para una minoría que se lucra de la pérdida de autonomía de la UN. Tan gran caballero es don dinero, que hasta ha logrado neutralizar a la representante de los estudiantes y al representante de los docentes en el CSU, quienes habían prometido acatar a los estamentos docentes y estudiantiles en su decisión de apoyar a quien resultara triunfador en la consulta. No por otro motivo quieren deshacerse de Leopoldo Múnera, porque exigió transparencia en los procesos. Múnera Ruiz, en su programa, no prescinde de contratar con la empresa privada, sino que plantea que esas alianzas con el sector privado no pueden ser a costa de la soberanía de la UN ni que esos recursos exoneran al Estado de cumplir con la provisión presupuestal con la que está en mora hace ya muchos años.

Iniciaremos, pues, pascuas con parálisis en la UN y con componentes atípicos esta vez, pues hasta el presidente de la República comparte los motivos de los estamentos universitarios que han sido burlados, pues él mismo también lo fue, al igual que sus representantes y la ministra de Educación. El exrector Mantilla, que se siente dueño del patio, agarró a todos descuidados —alegando falta de seguridad— y se los llevó a una especie de club de Toby, donde les impuso el jueguito aquel de dónde está la bolita o el archiconocido tin marín de do pingüé, cúcara mácara, títere fue... Lo curioso es que la “inseguridad” desapareció cuando sacaron a Leopoldo Múnera. “Aquel a quien yo besare...”, dijo Judas.

La semana pasada, el doctor Petro no se la dejó hacer en la junta de Ecopetrol. Mi pronóstico es que esta vez tampoco permitirá que se la hagan los del CSU.